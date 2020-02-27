"Укрзализныця" приготовилась встречать коронавирус

"Укрзализныця" разработала оперативный план мероприятий с целью профилактики распространения заболеваемости населения на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В частности проведен инструктаж персонала, подготовлены средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах на случай выявления больных с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус.

Компания также закупила 10 тысяч респираторов, 25 тысяч смотровых перчаток, более 1000 защитных очков. Также закупаются антисептики для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты.

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Всего на 19 вокзалах обустроены медицинские пункты с необходимым оборудованием и противоэпидемическим имуществом для временной изоляции больных.

Такие пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Козятын, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко.

Также на пяти вокзалах организованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая Церковь.

Со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников "Укрзализныци", на которых будет обработан алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, характерными для коронавируса.

Ранее директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.

В мире по состоянию на 27 февраля 2020 года подтверждены 82 140 случаев заражения коронавирусом, более 2800 больных умерли, 32 755 выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса Covid-19.