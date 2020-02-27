Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" в 2020 году начнет строительство евроколеи

Строительство колеи позволит украинским пассажирам без пересадок добраться в европейские страны

"Укрзализныця" в 2020 году начнет строительство евроколеи "Укрзализныця" в 2020 году начнет строительство евроколеи
Фото: Фокус

В 2020 году начнется строительство узкой колеи (1435 мм) на направлении Мостицкая — Скнилов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Строительство колеи соответствует европейским стандартам и позволит пассажиру сесть на поезд во Львове и без пересадок добраться в европейские страны. Интерес к этому проекту уже проявили польские и чешские железнодорожники", — заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике АО "Укрзализныця" Антон Саболевский.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов финансировать часть проекта GО Highway, который соединит Балтику и Черное море, а также рассматривается возможность софинансирования евроколеи, которая будет заходить в Украину.

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А Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить АО "Укрзализныця" кредит в размере 100 млн долларов для финансирования тендерной закупки материалов для модернизации путей Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

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