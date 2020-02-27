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МИД подтвердило заражение украинки китайским коронавирусом в Италии

Больная украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние некритическое

МИД подтвердило заражение украинки китайским коронавирусом в Италии МИД подтвердило заражение украинки китайским коронавирусом в Италии
Коронавирус

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.

Об этом в четверг, 27 февраля, Погорельцев сообщил "Укринформу".

"В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них — у 26-летней украинки, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме", — отметил он.

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По словам директора департамента, больная украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние некритическое. При этом родственников, которых она навещала, поместили на карантин.

Также Погорельцев добавил, что Генконсульство Украины в Неаполе поддерживает контакт с местным штабом.

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Ранее итальянские СМИ сообщили о госпитализации украинки с китайским коронавирусом. Всего в Италии количество людей, инфицированных вирусом Covid-19, превысило 450 человек.

В мире по состоянию на 27 февраля подтверждены 82 140 случаев заражения коронавирусом, более 2800 больных умерли, 32 755 выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса Covid-19.

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