Общество 1 час назад

Кабинет министров будет учить украинцев, как мыть руки с мылом и правильно кашлять

Госслужбе труда и Госпродпотребслужбе поручили посетить более 100 тысяч предприятий и 12 тысяч учебных заведений и раздать материалы по профилактике коронавируса

Кабинет министров будет учить украинцев, как мыть руки с мылом и правильно кашлять Кабинет министров будет учить украинцев, как мыть руки с мылом и правильно кашлять
Тимофей Милованов. Фото: Левый берег

Кабинет министров с 27 февраля 2020 года начинает всеукраинскую информационную кампанию по профилактике инфицирования и распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Мы попросим Гоструда пройти по оптовой, розничной торговле, по гостиницах, по ресторанах и по транспорту. Это будет всеукраинская кампания с завтрашнего дня. Инспекторы Гоструда будут посещать эти точки, всего планируется охватить 107 тысяч предприятий", — цитирует Милованова "Левый берег".

Инспекторы будут раздавать информационные материалы, разработанные Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения, а также инструктировать работодателей.

Кратко и по делу в Telegram

Милованов показал информационный плакат, который планируют раздавать в заведениях. Там содержатся рекомендации мыть руки с мылом, прикрывать рот салфеткой или согнутой рукой во время кашля, держаться на расстоянии от кашляющих и другие базовые правила гигиены.

"Также у нас есть Госпродпотребслужба. Инспекторы этой службы тоже проведут всеукраинскую кампанию. Они пойдут в заведения школьного и дошкольного образования. Там что нужно знать? Как вести себя учителю, если есть симптомы у ребенка, например, что родителям говорить", — сообщил министр экономики.

Инспекторы будут собирать педагогические коллективы, проводить разъяснительные работы и распространять эту информацию в родительских чатах.

Кампания должна охватить также 12 тысяч учебных заведений.

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Ранее Государственная пограничная служба Украины ввела температурный скрининг для всех людей, въезжающих в Украину. В ближайшее время проверки станут обязательными не только в аэропортах, но и на всех пунктах пропуска на границе страны. Людей с повышенной температурой и симптомами будут направлять на дополнительное обследование.

Отметим, что 20 февраля 2020 года в Украину прибыли эвакуированные из Китая 45 граждан страны и 27 иностранцев. Все они, а также экипаж, выполнявший спецрейс и специалисты, сопровождавшие их, находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области. По данным на 26 февраля, результаты медицинских исследований показывают, что никто из них не является носителем коронавируса.

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