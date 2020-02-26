Во Львовской области отменили все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

Во Львовской области власти отменили все массовые мероприятия из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил Андрей Васько, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Представитель львовских властей также рассказал о мерах безопасности на международных пунктах пропуска в области.

"Сегодня мы получили приказ от министерства обеспечить присутствие карет скорой помощи на пунктах пропуска в Шегини, Рава-Русской, Краковце. Машины уже поехали с соответствующими средствами защиты. В аэропорту также есть автомобиль экстренной медицинской помощи, при необходимости будет забирать пациентов в инфекционную больницу. Больница готова к принятию пациентов, а санаторий "Немиров" будет высвобождаться от сегодняшнего дня", — цитирует Васько местное издание "Варианты".

Также отмечается, что Львовская область уже выделила 25 млн грн на профилактику и реагирования на случаи заражения коронавирусом, а во Львове в публичных местах установили антисептики для рук.

Ранее Государственная пограничная служба Украины ввела температурный скрининг для всех людей, въезжающих в Украину. В ближайшее время проверки станут обязательными не только в аэропортах, но и на всех пунктах пропуска на границе страны. Людей с повышенной температурой и симптомами будут направлять на дополнительное обследование.