Происшествия 1 час назад

Во Львовской области отменили все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

Львовская область уже выделила 25 млн грн на профилактику и реагирования на случаи заражения коронавирусом

Во Львовской области отменили все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса Во Львовской области отменили все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса
Фото: Inbusiness.kz

Во Львовской области власти отменили все массовые мероприятия из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил Андрей Васько, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Представитель львовских властей также рассказал о мерах безопасности на международных пунктах пропуска в области.

"Сегодня мы получили приказ от министерства обеспечить присутствие карет скорой помощи на пунктах пропуска в Шегини, Рава-Русской, Краковце. Машины уже поехали с соответствующими средствами защиты. В аэропорту также есть автомобиль экстренной медицинской помощи, при необходимости будет забирать пациентов в инфекционную больницу. Больница готова к принятию пациентов, а санаторий "Немиров" будет высвобождаться от сегодняшнего дня", — цитирует Васько местное издание "Варианты".

Также отмечается, что Львовская область уже выделила 25 млн грн на профилактику и реагирования на случаи заражения коронавирусом, а во Львове в публичных местах установили антисептики для рук.

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Ранее Государственная пограничная служба Украины ввела температурный скрининг для всех людей, въезжающих в Украину. В ближайшее время проверки станут обязательными не только в аэропортах, но и на всех пунктах пропуска на границе страны. Людей с повышенной температурой и симптомами будут направлять на дополнительное обследование.

Отметим, что 20 февраля 2020 года в Украину прибыли эвакуированные из Китая 45 граждан страны и 27 иностранцев. Все они, а также экипаж, выполнявший спецрейс и специалисты, сопровождавшие их, находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области. По данным на 26 февраля, результаты медицинских исследований показывают, что никто из них не является носителем коронавируса.

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