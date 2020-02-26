Коронавируса у эвакуированных из Уханя украинцев нет — Минздрав

Министерство здравоохранения получило результаты тестов украинцев и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса Covid-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине, передает "Громадське".

"У нас есть первые результаты исследований проб, которые были взяты у людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах. Они — отрицательные", — сказал он.

Напомним, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины доставили в аэропорт Харькова 20 февраля. Их должны были разместить на карантин в санатории в поселке Новые Санжары.

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Еще до приезда эвакуированных там начались протесты из-за опасений распространения заболевания.

Протестующие заблокировали идущую через населенный пункт дорогу и устроили потасовку с сотрудниками полиции, которые попытались освободить трассу. Когда автобусы доставили эвакуированных из Китая украинцев, транспорт забросали камнями.

Власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.