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В Новых Санжарах протестующие зажгли шины, возвели баррикаду и забросали камнями автобусы

Премьер-министр Алексей Гончарук срочно вылетел в поселок

В Новых Санжарах протестующие зажгли шины, возвели баррикаду и забросали камнями автобусы В Новых Санжарах протестующие зажгли шины, возвели баррикаду и забросали камнями автобусы
Фото: Полтавщина

В поселке городского типа Новые Санжары правоохранители оттеснили местных жителей, протестующих против привоза людей, которых эвакуировали из китайского города Ухань. Об этом сообщает Радио Свобода.

Полиция и Национальная гвардия двинулись по дороге, которую блокируют протестующие. Вероятно, правоохранители "расчищали" коридор для автобусов с людьми.

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Люди жгут шины и дрова на подъезде к медцентру. Местные также зажгли баррикаду перед автобусами с эвакуированными.

Пожарные разобрали баррикаду, автобусы в сопровождении правоохоранителей проезжают на территорию санатория.

Люди внутри перепуганы. У некоторых автобусов разбиты стекла.

Премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в поселок Новые Санжары в Полтавской области, куда ранее повезли эвакуированных из Китая людей.

Вместе с Гончаруком отправились и другие члены Кабмина. В частности, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. 

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Ранее власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.

Напомним, 20 февраля 2020 года  в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами. Их должны привезти в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.

Прибытие людей из пораженного эпидемией региона всколыхнуло жителей целого ряда населенных пунктов по всей стране, которые ожидали, что эвакуированных привезут на карантин именно к ним. Они устроили массовые акции неповиновения.

Вскоре президент Владимир Зеленский осудил местных жителей Новых Санжар, бунтующих против размещения в их поселке эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

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