Протесты в Новых Санжарах: местные депутаты обратились к Зеленскому (ФОТО)

Власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.
Соответствующее обращение размещено на сайте Новосанжарского поселкового совета.
В частности депутаты "с пониманием" отнеслись к необходимости создания базы для "больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми".
"Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом", — говорится в обращении.
В связи с этим от руководства Украины требуют не допустить размещения в медицинском центре "Новые Санжары" эвакуированных из Китая.
По словам депутатов, в этом центре нет условий для пребывания карантинного типа, изоляторов, боксов и надлежащей вентиляционной системы.
По состоянию на вечер 20 февраля жители Новых Санжар продолжают блокировать дорогу в санаторий Национальной гвардии, куда должны разместить эвакуированных из Китая. В частности, они заблокировали мост через Ворсклу, который ведет к медицинскому центру.
Напомним, 20 февраля в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами. Их должны привезти в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.
Прибытие людей из пораженного эпидемией региона всколыхнуло жителей целого ряда населенных пунктов по всей стране, которые ожидали, что эвакуированных привезут на карантин именно к ним. Они устроили массовые акции неповиновения.
Вскоре президент Владимир Зеленский осудил местных жителей Новых Санжар, бунтующих против размещения в их поселке эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.