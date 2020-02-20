Жители Новых Санжар пытаются не пустить эвакуированных из Китая украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

Жители поселка Новые Санжары в Полтавской области устроили массовые беспорядки из-за размещения эвакуированных из-за угрозы коронавируса украинцев из Китая. Об этом корреспонденту Delo.ua сообщили источники из Новых Санжар.

Сотни людей блокируют дороги и жгут шины на пути следования конвоя с людьми, эвакуированными из Китая. Их хотят разместить в местном санатории "Новые Санжары" расположенном на берегу реки Ворскла. Новосанжарцы недовольны тем, что люди, вывызенные из пораженного эпидемией Уханя, будут размещаться в черте населенного пункта. "Да там на территории санатория есть жилые дома! Кто додумался разместить здесь людей", — шокировна местная жительница Татьяна.

Как рассказал собеседник Delo.ua из Новых Санжар, люди специально встали утром, чтобы воспрепятствовать прибытию людей из Китая. "Да, мы против этого. У нас в поселке грипп не могут вылечить, какой коронавирус? Пусть ищут место или санаторий за пределами населенного пункта", — с возмущением отметил Анатолий, житель поселка.

В 7 утра начались стычки новосанжарцев с правоохранителями. Люди перекрыли дорогу и пытались оттолкнуть полицию. Правоохранители быстро навели порядок и провели беседы с 10 наиболее агрессивно настроенными протестантами. В Нацполиции Полтавской области сообщили, что никого задерживать не стали.

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Для наведения порядка силовые структуры подтянули в город спецтехнику — КРАЗы и БТР. Это вызвало еще большее негодование у местных жителей. "Что это за власть такая, которая не слышит людей и пускает на людей бронетехнику? Ну, не хотим мы, чтобы здесь размещали на карантин людей из Уханя. Разве нельзя нас услышать", — кричала в толпе возле дороги на Полтаву одна из жительниц поселка.

Местные аграрии также подключились к протестам. Они перекрыли дорогу тракторами. "У нас тут свинки, хозяйство. Мы не пустим сюда ни больных коронавирусом людей, ни на карантин здоровых", — рассказал Delo.ua Антон, местный фермер. Они вместе с другими людьми кричат "Ганьба!" в адрес полиции и пытаются перегородить дорогу не только техникой, но и собой.

Отметим, что по состоянию на 13:00 в поселке протестуют сотни людей разного возраста. У некоторых из них флаги Украины. Также на месте конфликта несколько сотен полицейских.

Напомним, 20 февраля в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами. Их должны привезти в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.

Прибытие людей из пораженного эпидемией региона всколыхнуло жителей целого ряда населенных пунктов по всей стране, которые ожидали, что эвакуированных привезут на карантин именно к ним. Они устроили массовые акции неповиновения.