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Жители Новых Санжар пытаются не пустить эвакуированных из Китая украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

В поселке сотни правоохранителей, БТРы, а местные жители перегородили дорогу тракторами

Жители Новых Санжар пытаются не пустить эвакуированных из Китая украинцев (ФОТО, ВИДЕО) Жители Новых Санжар пытаются не пустить эвакуированных из Китая украинцев (ФОТО, ВИДЕО)
На пикете у въезда в Новые Санжары со стороны Полтавы жгут костры

Жители поселка Новые Санжары в Полтавской области устроили массовые беспорядки из-за размещения эвакуированных из-за угрозы коронавируса украинцев из Китая. Об этом корреспонденту Delo.ua сообщили источники из Новых Санжар. 

Сотни людей блокируют дороги и жгут шины на пути следования конвоя с людьми, эвакуированными из Китая. Их хотят разместить в местном санатории "Новые Санжары" расположенном на берегу реки Ворскла. Новосанжарцы недовольны тем, что люди, вывызенные из пораженного эпидемией Уханя, будут размещаться в черте населенного пункта. "Да там на территории санатория есть жилые дома! Кто додумался разместить здесь людей", — шокировна местная жительница Татьяна. 

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Как рассказал собеседник Delo.ua из Новых Санжар, люди специально встали утром, чтобы воспрепятствовать прибытию людей из Китая. "Да, мы против этого. У нас в поселке грипп не могут вылечить, какой коронавирус? Пусть ищут место или санаторий за пределами населенного пункта", — с возмущением отметил Анатолий, житель поселка. 

В 7 утра начались стычки новосанжарцев с правоохранителями. Люди перекрыли дорогу и пытались оттолкнуть полицию. Правоохранители быстро навели порядок и провели беседы с 10 наиболее агрессивно настроенными протестантами. В Нацполиции Полтавской области сообщили, что никого задерживать не стали.

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Для наведения порядка силовые структуры подтянули в город спецтехнику — КРАЗы и БТР. Это вызвало еще большее негодование у местных жителей. "Что это за власть такая, которая не слышит людей и пускает на людей бронетехнику? Ну, не хотим мы, чтобы здесь размещали на карантин людей из Уханя. Разве нельзя нас услышать", — кричала в толпе возле дороги на Полтаву одна из жительниц поселка. 

Местные аграрии также подключились к протестам. Они перекрыли дорогу тракторами. "У нас тут свинки, хозяйство. Мы не пустим сюда ни больных коронавирусом людей, ни на карантин здоровых", — рассказал Delo.ua Антон, местный фермер. Они вместе с другими людьми кричат "Ганьба!" в адрес полиции и пытаются перегородить дорогу не только техникой, но и собой. 

Отметим, что по состоянию на 13:00 в поселке протестуют сотни людей разного возраста. У некоторых из них флаги Украины. Также на месте конфликта несколько сотен полицейских. 

Напомним, 20 февраля в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами. Их должны привезти в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.

Прибытие людей из пораженного эпидемией региона всколыхнуло жителей целого ряда населенных пунктов по всей стране, которые ожидали, что эвакуированных привезут на карантин именно к ним. Они устроили массовые акции неповиновения.

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