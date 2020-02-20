Зеленский осудил бунтующих против эвакуированных из Китая (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский осудил местных жителей Новых Санжар, бунтующих против размещения в их поселке эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном в его Telegram-канале.

"Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился в Украине. Было сложно с погодой — пришлось сначала посадить его в Борисполе. Он дозаправится, и полетит в место назначения — в аэропорт в Харькове", — отметил Зеленский.

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При этом он назвал беспрецедентными меры безопасности.

"Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать — вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней", — рассказал президент.

Он также подтвердил, что эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.

"Он (медцентр — Delo.ua) будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента", — заверил Зеленский.

То есть, бактериологической опасности нет, констатировал он.

"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины в Украину — этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно, если учесть, что большинство пассажиров — люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они — почти как дети. Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны", — подчеркнул глава государства.

"Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, — где бы он не находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика — я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества — я на это очень надеюсь", — резюмировал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что в Харькове будут приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта.

"Борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета", — заверил он.

Глава правительства напомнил, что ни одного случая вируса в Украине не зарегистрировано.

"Мы руководствуемся целью — безопасностью людей. Поэтому, никакой угрозы для находящихся там (в Новых Санжарах — Delo.ua) и окружающих объект не несет. Он прошел проверку эпидемиологов, и соответствует всем требованиям ВОЗ", — заявил Гончарук.

При этом он призвал граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность.

Тем временем в авиакомпании SkyUp Airlines, чьим бортом были доставлены украинцы из Китая, рассказали, что будет с самолетом по прибытии в Харьков.

"По прибытии самолет обработает санитарно-эпидемиологическая служба. Также, согласно рекомендациям Boeing, на самолете заменят фильтры системы кондиционирования", — говорится в сообщении.

По информации авиаперевозчика, через сутки после проведения дезинфекции и технических работ самолет будет готов вернуться к работе.

Ранее место карантина украинцев из Уханя решили засекретить после того, как в ряде регионов начались волнения из-за опасений, что к ним привезут людей из пораженного эпидемией региона.

Как сообщалось, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 19 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у свыше 74 тысяч человек. Общее число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2004 человек.