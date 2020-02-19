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Китайский коронавирус: число погибших превысило 2000 человек

Общее число заболевших COVID-19 составило 74 185 случаев

Китайский коронавирус: число погибших превысило 2000 человек Китайский коронавирус: число погибших превысило 2000 человек
Китайские врачи. Фото: Global Look Press

Число погибших в результате эпидемии возникшего в Китае коронавируса с декабря 2019 года достигло 2004 человек.

Об этом сообщила государственная комиссия по здравоохранению Китая по данным на 24:00 18 февраля.

В частности, за последние сутки умерли 136 человек, зарегистрировано 1749 новых случаев заболевания вирусом. Общее число заболевших COVID-19 составило 74 185 случаев.

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В провинции Хубэй, центре вспышки, зарегистрировано 132 смерти за сутки.

"В тот же день было выписано из стационара 1824 человека и сняты с медицинского наблюдения 25 014 человек, имевших тесные контакты с заболевшими", — говорится в сообщении.

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Ранее в восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

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