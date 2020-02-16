В Китае запустили производство первого лекарства от коронавируса

В восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля запущено в производство первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом.

Об этом сообщило правительство города Тайчжоу, передают китайские СМИ.

Указано, что 15 февраля препарат "Фавэйлавэй", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отмечают в правительстве, это первый препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса.

Сообщается, что лекарство может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания.

В то же время число смертей от коронавируса COVID-19 снижается третий день подряд. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй.

"За минувшие сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погибли 142 человека. Таким образом, число смертей уже третий день подряд снижается. 139 летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань — центр распространения коронавируса", — говорится в сообщении.

Читайте также: В Китае нашли эффективный способ лечения смертельного коронавируса

В свою очередь в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 16 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 669 — летальные. Впрочем, в Украине коронавируса нет.

Ранее сообщалось, что работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин после возвращения из Китая.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.