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В Китае нашли эффективный способ лечения смертельного коронавируса

Указанный способ помог спасти уже более 10 больных, которые находились в критическом состоянии

В Китае нашли эффективный способ лечения смертельного коронавируса В Китае нашли эффективный способ лечения смертельного коронавируса
Эпидемия коронавируса в Китае. Фото: kp.ru

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса.

Об этом заявил главный врач больницы "Цзиньиньтань" в Ухане Чжан Динъюй, сообщает агентство Sina.

В частности, в публикации уточняется, что речь идет о переливании зараженным плазмы крови от идущих на поправку доноров.

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Как пояснил Динъюй, в крови выздоравливающих от коронавируса содержится большое количество антител, которые помогают в борьбе с заболеванием.

По информации агентства, такой способ помог спасти уже более 10 больных, которые находились в критическом состоянии.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что специалисты разрабатывают несколько вакцин от коронавируса, тестирование которых начнут через 4-5 месяцев. Однако перейти к применению вакцины получится не раньше, чем через год-полтора, отметили в организации.

Согласно последним данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в Китае составляет почти 45 тысяч человек.

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В тоже время по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксировали более 63 тысяч случаев заражения. В общей сложности от коронавируса нового типа умерли уже 1380 человек.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

А 9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.

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