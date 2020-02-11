Общество 20 минут назад

Коронавирус получил официальное название

Название COVID-2019 означает: CO — коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание

Коронавирус получил официальное название Коронавирус получил официальное название
Фото: Вокруг Света Украина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019.

"У нас теперь есть официальное название для нового коронавируса — COVID-2019. Согласно согласованным правилам между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти имя, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием", — цитирует главу ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса  "РИА Новости".

Гебрейесус пояснил, что CO означает коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.

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Ранее сообщалось, что количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 1011 человек.

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Напомним, 9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.

Как известно, вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

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