Коронавирус получил официальное название

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019.

"У нас теперь есть официальное название для нового коронавируса — COVID-2019. Согласно согласованным правилам между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти имя, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием", — цитирует главу ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса "РИА Новости".

Гебрейесус пояснил, что CO означает коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.

Ранее сообщалось, что количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 1011 человек.

Напомним, 9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.

Как известно, вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.