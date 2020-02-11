Китайский коронавирус: число жертв эпидемии превысило 1000 человек

Количество умерших от коронавируса в Китае во вторник, 11 февраля, возросло до 1011 человек.

В частности, после того как в провинции Хубэй, эпицентре вспышки заболевания, зарегистрировали 103 новые жертвы, сообщает AFP.

Указано, что Комиссия по вопросам здравоохранения Хубэя подтвердила 2097 новых случаев заболевания в этой центральной провинции.

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"В настоящее время в Китае насчитывается более 42 200 подтвержденных случаев заболевания", — говорится в сообщении.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

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9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.