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Китайский коронавирус: число жертв эпидемии превысило 1000 человек

На данный момент в Китае насчитывается более 42,2 тысячи подтвержденных случаев заболевания

Китайский коронавирус: число жертв эпидемии превысило 1000 человек Китайский коронавирус: число жертв эпидемии превысило 1000 человек
Фото: interfax.ru

Количество умерших от коронавируса в Китае во вторник, 11 февраля, возросло до 1011 человек.

В частности, после того как в провинции Хубэй, эпицентре вспышки заболевания, зарегистрировали 103 новые жертвы, сообщает AFP.

Указано, что Комиссия по вопросам здравоохранения Хубэя подтвердила 2097 новых случаев заболевания в этой центральной провинции.

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"В настоящее время в Китае насчитывается более 42 200 подтвержденных случаев заболевания", — говорится в сообщении.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

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9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.

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