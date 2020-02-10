Еще у одного украинца на судне Diamond Princess обнаружили коронавирус

Еще один гражданин Украины, находящийся на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине возле порта Йокогама в Японии, оказался заражен китайским коронавирусом.

По информации агентства Reuters, владелец судна Princess Cruises подтвердил 66 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, вчера, 9 февраля, Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило на судне еще 6 дополнительных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Диагноз подтвердился у пяти членов экипажа, среди которых — один гражданин Украины, и одного из пассажиров.

Всего, с момента регистрации первого случая, прошли тестирование 336 пассажиров и членов экипажа, в 70 случаях был получен положительный результат тестирования.

Среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере (по состоянию на 09 февраля 2020 года) граждане следующих государств: Японии — 28 человек, США — 14, Австралии — 7, Канады — 7, Гонконга — 3, Китая — 2, Новой Зеландии — 1, Филиппин — 5, Аргентины — 1, Великобритании — 1 и Украины — 1.

4 февраля 2020 года ряд иностранных СМИ сообщили, что в японском порту Йокогамы из-за коронавируса отправили на карантин круизное судно с 3,7 тысячами отдыхающих на борту.