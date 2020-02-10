В Минздраве рассказали о судьбе украинца, заразившегося китайским коронавирусом

Гражданин Украины, снятый с лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, перевезен в японскую больницу столичного региона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве отметили, что там украинец будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно информировано о состоянии его здоровья.

Государственная пограничная служба Украины имеет список всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение. Дата возвращения их на Украине еще не определена.

Напомним, вчера, 9 февраля, Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило на судне еще 6 дополнительных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Диагноз подтвердился у пяти членов экипажа, среди которых — один гражданин Украины, и одного из пассажиров.

Всего, с момента регистрации первого случая, прошли тестирование 336 пассажиров и членов экипажа, в 70 случаях был получен положительный результат тестирования.

Среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV на лайнере (по состоянию на 09 февраля 2020 года) граждане следующих государств: Японии — 28 человек, США — 14, Австралии — 7, Канады — 7, Гонконга — 3, Китая — 2, Новой Зеландии — 1, Филиппин — 5, Аргентины — 1, Великобритании — 1 и Украины — 1.

4 февраля 2020 года ряд иностранных СМИ сообщили, что в японском порту Йокогамы из-за коронавируса отправили на карантин круизное судно с 3,7 тысячами отдыхающих на борту.

Корабль изолировали, чтобы сотрудники карантинной службы Министерства здравоохранения Японии провели соответствующие медицинские тесты нескольким заболевшим пассажирам.

Уже на следующий день выяснилось, что на лайнере заражены китайским коронавирусом как минимум 10 человек — все заболевшие старше 50 лет.

Напомним, неизвестный тип вируса впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.