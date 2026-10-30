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Монако исключили из "серого списка" отмывания денег: как княжество очистило репутацию

Монако
Княжество доказало прогресс в борьбе с отмыванием денег / Depositphotos

Монако исключили из списка стран, которые находятся под усиленным наблюдением мирового финансового регулятора. Это стало возможным после усиления борьбы с незаконными денежными потоками и стало важным поворотом для богатого средиземноморского княжества.

Как пишет Dilo, об этом информирует Bloomberg.

Парижская Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что Монако достигло достаточного прогресса в решении недостатков своего финансового режима.

Крошечный налоговый рай попал под особое внимание в июне 2024 года, а вместе с ним в пятницу из серого списка также исключили Болгарию, Демократическую Республику Конго и Кот-д'Ивуар.

Решение регулятора, принятое по консенсусу членов FATF на закрытом пленарном заседании в Париже, оказывает существенное влияние на экономику изъятых из списка государств.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев отметил, что этот шаг упростит зарубежные и внутренние платежи и расширит доступ к услугам иностранных банков. На фоне этих новостей болгарский индекс голубых фишек SOFIX рос до 2120 пунктов, показывая лучшие результаты в мире в этом году.

Представители правительств Конго и Кот-д'Ивуара также подчеркнули, что отмена ограничений снизит стоимость трансграничных транзакций и повысит общую конкурентоспособность их экономик.

Для Монако исключение из списка - значительная победа после критики за устаревшую систему обнаружения подозрительных операций.

Во времена принца Альбера II княжество привлекало сверхбогатых людей мирового уровня благодаря отсутствию налога на прибыль и получило репутацию площадки для состоятельных граждан.

Нахождение в "сером списке" тормозило инвестиции и вредило имиджу, поэтому власти приняли новые законы, привлекли 80 специалистов в новый контролирующий орган AMSF и усилили проверки клиентов.

В частности, была оштрафована UBS Group AG на 6 млн евро, наложены санкции на банк Julius Baer и фирмы с рынка элитной недвижимости, а также в четыре раза выросло количество приговоров за отмывание средств.

Напомним, регуляторы США наложили штраф в размере $1,21 млрд на Bank of America за необнаружение потенциального отмывания денег и других незаконных финансовых операций. Банк не обнаруживал и не сообщал о подозрительных операциях, в том числе транзакциях на $1 млрд, связанных с рисками для национальной безопасности и другими незаконными финансовыми операциями.

Автор:
Татьяна Бессараб

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