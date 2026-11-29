В Украине отпускные цены на репчатый лук за неделю выросли в среднем на 11%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в 2,6 раза. Удорожание обусловлено повышением спроса и ограниченным предложением качественной продукции.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на данные аналитиков EastFruit .

На 28 ноября украинские хозяйства предлагают качественный репчатый лук по 10–16 грн/кг. Аналитики отмечают, что повышение цен наблюдается исключительно в сегменте продукции высокого качества.

По словам производителей, повышать цены им позволяет заметный рост спроса. В то же время, предложение качественного лука остается ограниченным, поскольку многие хозяйства воздерживаются от реализации продукции из хранилищ.

Аналитики отмечают, что нынешний дефицит частично носит искусственный характер. Отказываясь продавать лук по текущим ценам, производители дополнительно ограничивают его предложение на рынке, создавая предпосылки для удорожания.

Напомним, ранее в Украине предупредили о возможном дефиците лука весной 2027 года. Среди основных причин называли сокращение посевных площадей, снижение урожайности и рост экспортного спроса на украинскую продукцию.