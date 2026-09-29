В Украине ожидают дефицит лука весной 2027 года: какими будут цены

Весной 2027 года в Украине может возникнуть дефицит лука и существенно увеличить его стоимость. Производители сократили площади под культурой, урожайность в этом сезоне снизилась, а экспортный спрос на украинские овощи растет.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на колонку международного консультанта по хранению плодоовощной продукции Павла Булгакова для AgroTimes.

По его словам, по сравнению с прошлым годом многие хозяйства существенно сократили площади под луком. Некоторые крупные производители, которые в прошлом году закладывали в хранилища до 17 тыс тонн продукции, в этом сезоне вообще отказались от ее выращивания. Новых производителей появилось немного.

Урожайность лука снизилась

Урожай прошлого года был рекордным, тогда как в этом сезоне средняя урожайность уменьшилась примерно на 20–30 тонн с гектара.

На юге на посевы повлияли пылевые бури, а в центральных и западных областях — обратные заморозки и продолжительные дожди.

На объем продукции, которую можно будет сохранить до весны, также влияют российские атаки на складскую инфраструктуру.

Цены уже значительно выше прошлогодних

Во время прошлогоднего сбора урожая лук продавали по 2–2,5 грн/кг. В этом сезоне продукции дешевле 10 грн/кг, по словам Булгакова, уже практически нет.

На юге цены выросли с 8 грн/кг до 10–11 грн/кг, а в отдельные периоды доходили до 14 грн/кг. На западе средняя оптовая цена достигала 18–20 грн/кг.

Нынешнее снижение стоимости эксперт называет временным: производители продают продукцию прямо с поля во время активного сбора урожая.

Дополнительное давление на внутреннее предложение создает экспорт. По словам Булгакова, украинский лук, картофель и другие овощи уже активно поставляют в Молдову, Румынию и Болгарию.

Поэтому после завершения сезона сбора и сокращения запасов в хранилищах предложение может существенно снизиться, что создает риск дефицита и нового роста цен весной.

Напомним, в конце сентября лук в Украине подешевел примерно на 10% — до 12–18 грн/кг из-за увеличения предложения при сборе поздних сортов. В то же время она оставалась в среднем на 35% дороже, чем годом ранее.