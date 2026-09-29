Власти российского Санкт-Петербурга направили на экспертизу законопроект об изменениях в бюджет города на 2026 год. Документ предусматривает существенное сокращение расходов на школы, больницы, капремонт и бомбоубежища на фоне увеличения выплат участникам войны против Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По подсчетам аналитиков, расходы городской казны предлагают сократить на 832 млн долларов (70,2 млрд рублей) – до 18,72 млрд долларов (1,58 трлн рублей). Официально чиновники объясняют это переносом на более поздние сроки задач, "не имеющих первоочередного характера", а также дорогими кредитами, действиями Центробанка по "охлаждению экономики" и попыткой ограничить долги.

Доходы бюджета в этом году ожидают на уровне 17,44 млрд долларов (1,472 трлн рублей), а запланированный дефицит хотят снизить с 2,24 млрд до 1,29 млрд долларов (со 189 млрд до 108,8 млрд рублей).

Какие сферы потеряют финансирование

Наибольшее сокращение средств ожидает статью "экономика" - минус 434,8 млн долларов (36,7 млрд рублей).

Также существенно снизят затраты по другим направлениям:

Образование: потеряет 183,6 млн долларов (15,5 млрд рублей), еще на 154 млн долларов (13 млрд рублей) сократят капремонт учебных заведений и детский отдых;

Здравоохранение: бюджет профильного комитета уменьшат на 100,7 млн долларов (8,5 млрд рублей), в том числе на поликлиники, их ремонт и профилактику инфекций;

Транспорт: наземный транспорт и обновление подвижного состава потеряют 106,6 млн. долларов (9 млрд. рублей);

ЖКХ и капремонт: расходы на жилищно-коммунальное хозяйство снизят на 80,6 млн долларов (6,8 млрд рублей), преимущественно за счет программы доступного жилья, а помощь фонда капремонта снизят на 5,9 млн долларов (0,5 млрд рублей);

Бомбохранилища: финансирование проверок и ремонта защитных сооружений гражданской обороны срежут почти на 11,8 млн долларов (1 млрд рублей);

Другие сферы: на 32 млн долларов (2,7 млрд рублей) сократят топливно-энергетический комплекс, на 27,3 млн долларов (2,3 млрд рублей) – благоустройство, на 22,5 млн долларов (1,9 млрд рублей) – ремонт дорог, на 14,2 млн долларов (1,2 млрд рублей) – закупку млн рублей5,6 – культуру и кино, а охрана окружающей среды потеряет 13 млн долларов (1,1 млрд рублей).

Куда добавят денег

В то же время городские власти прибавят 75,8 млн долларов (6,4 млрд рублей) на выплаты участникам войны против Украины и их семьям.

Кроме того, 56,9 млн долларов (4,8 млрд рублей) планируют направить на зарплаты бюджетникам, 19 млн долларов (1,6 млрд рублей) – на лекарства льготникам, 3,5 млн долларов (298 млн рублей) – киностудии "Ленфильм" на пополнение капитала и 3 млн долларов (254 млн рублей).

Напомним, ранее сообщалось, что в бюджетах российских регионов возникла "дыра" на 1,6 млрд долларов из-за войны. Большинство субъектов РФ, которые ищут и оплачивают новых контрактников для армии в войне против Украины, завершили первое полугодие со значительным дефицитом.