Минфин ввел форму отчетности для нового взноса работодателей

Министерство финансов утвердило форму отчета о начислении и уплате взноса в поддержку трудоустройства людей с инвалидностью. Сам вклад действует с 1 января 2026, однако до этого работодатели фактически не могли отчитываться о нем из-за отсутствия утвержденной формы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Форму утвердили приказом Министерства финансов №453, которое вступило в силу 25 сентября.

С начала 2026 г. в Украине изменился механизм выполнения работодателями норматива рабочих мест для людей с инвалидностью. Сам норматив остался без изменений: работодатели с 8–25 работниками должны обеспечить одно такое рабочее место, а компании с более чем 25 работниками — 4% от численности персонала.

Что изменилось для работодателей

Вместо административно-хозяйственных санкций за невыполнение норматива с 2026 г. введен вклад в поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

В то же время, обязанность начислять и уплачивать взнос начала действовать еще 1 января, тогда как формы для представления соответствующей отчетности не существовало.

Теперь работодатели должны подать отчеты за те периоды 2026 года, предельные сроки отчетности за которые истекли до вступления в силу приказа №453. Сделать это нужно в течение 40 календарных дней после окончания квартала, в котором приказ вступил в силу.

Гетманцев обратил внимание, что таким образом урегулирована ситуация, когда от работодателей требовалось выполнение нового долга, но необходимой для отчетности формы государство вовремя не утвердило.

Напомним, ранее правительство изменило правила уплаты взноса за трудоустройство людей с инвалидностью. Его должны платить работодатели с восемью и более работниками, если они не выполняют установленный норматив рабочих мест.