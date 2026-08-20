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Трудоустройство людей с инвалидностью: Кабмин изменил правила для прифронтового бизнеса

инвалидность
Трудоустройство людей с инвалидностью / Depositphotos

Кабмин уволил работодателей на территориях активных боевых действий от уплаты взноса в поддержку трудоустройства людей с инвалидностью. Ослабление будет действовать во время военного положения и еще три месяца после его завершения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

При расчете обязательного норматива трудоустройства людей с инвалидностью работодателям не будут учитываться работники, выполняющие свои обязанности непосредственно на территориях активных боевых действий.

Таким образом, предприятия, учреждения и организации, которые продолжают работать в таких районах, не должны будут выполнять нормативы с учетом этих рабочих мест и платить за них соответствующий взнос.

С 2026 г. для работодателей действует норматив трудоустройства людей с инвалидностью. Для компаний с 8–25 работниками он составляет одно рабочее место, а для работодателей с более чем 25 работниками — 4% среднесписочного количества персонала.

Новые правила должны учесть ситуацию бизнеса, который работает в условиях повышенных рисков безопасности и имеет ограниченные возможности для найма персонала.

Напомним, ранее Кабмин уже изменил правила уплаты взносов за трудоустройство людей с инвалидностью. В период военного положения размер взноса для работодателей был временно уменьшен на 50%.

Автор:
Татьяна Гойденко

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