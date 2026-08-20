Працевлаштування людей з інвалідністю: Кабмін змінив правила для прифронтового бізнесу

Кабмін звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Послаблення діятиме протягом воєнного стану та ще три місяці після його завершення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Під час розрахунку обов'язкового нормативу працевлаштування людей з інвалідністю роботодавцям не враховуватимуть працівників, які виконують свої обов'язки безпосередньо на територіях активних бойових дій.

Таким чином, підприємства, установи та організації, які продовжують працювати в таких районах, не повинні будуть виконувати норматив з урахуванням цих робочих місць і сплачувати за них відповідний внесок.

З 2026 року для роботодавців діє норматив працевлаштування людей з інвалідністю. Для компаній із 8–25 працівниками він становить одне робоче місце, а для роботодавців із понад 25 працівниками — 4% середньооблікової кількості персоналу.

Нові правила мають врахувати ситуацію бізнесу, який працює в умовах підвищених безпекових ризиків та має обмежені можливості для найму персоналу.

Нагадаємо, раніше Кабмін уже змінив правила сплати внесків за працевлаштування людей з інвалідністю. На період воєнного стану розмір внеску для роботодавців було тимчасово зменшено на 50%.