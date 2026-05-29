В Україні змінили механізм контролю за працевлаштування людей з інвалідністю

В Україні змінили механізм контролю за працевлаштування людей з інвалідністю / Depositphotos

Кабінет Міністрів України затвердив два нові порядки, які деталізують практичне виконання оновленого законодавства щодо забезпечення права людей з інвалідністю на працю. Ухвалені рішення стосуються посилення контролю за виконанням нормативу робочих місць, а також запровадження чіткої оцінки роботодавців, які претендують на державні пільги.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, реформа покликана ліквідувати формальний підхід до безбар’єрності. Мета нових правил — створити прозорий та адресний механізм, коли реальну підтримку та податкові преференції отримуватиме лише той бізнес, який фактично створює належні умови праці для інклюзивних співробітників.

Інтеграція нових нормативів та відтермінування перевірок

Затверджені урядові порядки впроваджують два ключові інструменти регулювання ринку праці:

  • Прозорий держнагляд: перший документ чітко регламентує алгоритм контролю за дотриманням обов'язкового нормативу робочих місць для людей з інвалідністю. Це має усунути правову невизначеність та встановити єдині критерії оцінки бізнесу.
  • Адаптаційний період для компаній: з метою підтримки підприємців уряд встановив, що реальні перевірки та заходи державного нагляду за новими правилами здійснюватимуться лише за періоди, починаючи з 1 липня 2026 року. Роботодавці отримали додатковий час для адаптації.
  • Оцінка для отримання пільг: другий порядок визначає процедуру перевірки компаній, які створюють спеціалізовані робочі місця і претендують на податкові пільги. Це стосується підприємств трудової інтеграції та захищеного працевлаштування. Спеціальний висновок про відповідність критеріям підтверджуватиме або скасовуватиме їхній пільговий статус.

Запроваджені зміни мають активізувати інклюзивний ринок праці, збільшити кількість реальних вакансій та забезпечити прозоре нарахування податкових зборів для соціально відповідального бізнесу.

Нагадаємо, суди скасовують кожен другий штраф за непрацевлаштування людей з інвалідністю. За період від початку повномасштабної війни українські судові інстанції розглянули майже 2 тисячі подібних справ через недосконалість старих нормативних актів, і майже у половині випадків компаніям та підприємствам вдалося успішно оскаржити накладені державою фінансові санкції.

Автор:
Максим Кольц