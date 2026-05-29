В Украине изменили механизм контроля за трудоустройством людей с инвалидностью

Кабинет Министров Украины утвердил два новых порядка, детализирующих практическое исполнение обновленного законодательства по обеспечению права людей с инвалидностью на труд. Принятые решения касаются усиления контроля над выполнением норматива рабочих мест, а также введения четкой оценки работодателей, претендующих на государственные льготы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ссылку на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, реформа призвана ликвидировать формальный подход к безбарьерности. Целью новых правил является создание прозрачного и адресного механизма, когда реальную поддержку и налоговые преференции будет получать только тот бизнес, который фактически создает надлежащие условия труда для инклюзивных сотрудников.

Интеграция новых нормативов и отсрочка проверок

Утвержденные правительственные порядки внедряют два ключевых инструмента регулирования рынка труда:

Прозрачный госнадзор: первый документ четко регламентирует алгоритм контроля над соблюдением обязательного норматива рабочих мест для людей с инвалидностью. Это должно устранить правовую неопределенность и установить единые критерии оценки бизнеса.

Адаптационный период для компаний: с целью поддержки предпринимателей правительство установило, что реальные проверки и меры государственного надзора за новыми правилами будут осуществляться только за периоды, начиная с 1 июля 2026 года. Работодатели получили дополнительное время для адаптации.

Оценка получения льгот: второй порядок определяет процедуру проверки компаний, которые создают специализированные рабочие места и претендуют на налоговые льготы. Это касается предприятий трудовой интеграции и защищенного трудоустройства. Специальный вывод о соответствии критериям будет подтверждать или отменять их льготный статус.

Внедренные изменения должны активизировать инклюзивный рынок труда, увеличить количество реальных вакансий и обеспечить прозрачное начисление налоговых сборов социально ответственного бизнеса.

Напомним, суды отменяют каждый второй штраф за нетрудоустройство людей с инвалидностью. За период после начала полномасштабной войны украинские судебные инстанции рассмотрели почти 2 тысячи подобных дел из-за несовершенства старых нормативных актов, и почти в половине случаев компаниям и предприятиям удалось успешно обжаловать наложенные государством финансовые санкции.