Рабочие места для людей с инвалидностью станут полностью инклюзивными: правительство утвердило единый стандарт

Правительство приняло постановление, которое упростит и стандартизирует устройство инклюзивных рабочих мест. Теперь действует единый порядок, подробно описывающий механизмы ремонта, перепланировки и дооборудования помещений, делая их полностью доступными для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Документ поможет работодателям адаптировать рабочие места к индивидуальным потребностям людей с разными видами нарушений – двигательных, зрения, слуха или других.

Это будет способствовать расширению возможностей трудоустройства людей с инвалидностью и лучшей их интеграции на рынке труда.

Процедура адаптации рабочего места включает несколько этапов: подачу заявления, оценку потребностей работника, привлечение специалистов, определение необходимых мер, выполнение работ и итоговую оценку результатов.

Разработаны специальные решения для разных категорий граждан:

для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – обустройство пандусов, перил, безбарьерных маршрутов, адаптированных санитарных помещений и эвакуационных выходов;

для людей с нарушением зрения – нанесение тактильных полос, использование шрифта Брайля, контрастной маркировки, звуковых сигналов и специальных программ;

для людей с нарушением слуха – установка визуальных указателей, текстовых инструкций, индукционных петель, обеспечение перевода на жестовой язык;

для людей с ампутацией конечностей – безбарьерный доступ, перила, рычажные ручки и другие элементы удобства.

В министерстве отметили, что расходы по проведению таких мероприятий могут покрываться за счет Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью или других предусмотренных источников.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступят в силу существенные изменения в законодательство, разработанные Министерством социальной политики, которые кардинально изменят подход к трудоустройству людей с инвалидностью.