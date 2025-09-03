Более 500 рабочих мест: Киевская область выделила 36,5 млн грн для трудоустройства людей с инвалидностью

С начала действия государственной программы, с августа 2023 года, Киевская областная служба занятости выплатила 36,5 миллиона гривен работодателям. Эти средства получили более 400 компаний, создавших рабочие места для 515 человек с инвалидностью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

В этом году служба уже профинансировала 17,8 миллиона гривен в рамках этой программы.

Максимальной компенсацией для лиц с инвалидностью I группы 120 тысяч грн, для II группы - 80 тысяч.

Кто может получить компенсацию

Получить компенсацию могут все работодатели, создающие новые рабочие места для людей с инвалидностью. Эти выплаты охватывают и ситуацию возвращения работника с инвалидностью на рабочее место после службы в армии.

Компенсацию могут получить ФЛП и самозанятые лица с инвалидностью I и II группы за обустройство собственного места осуществления деятельности. Это касается и ветеранов, начавших собственное дело или возобновивших его после увольнения с военной службы.

Что можно компенсировать

Компенсация покрывает расходы на приобретение специализированного оборудования, такого как:

специализированная мебель;

транспортеры для подъема по лестнице;

клавиатуры и устройства со шрифтом Брайля;

вспомогательные средства для воспроизведения звука и возможности слышать и видеть и другие товары.

Как получить компенсацию

Работодатель должен подать заявление на компенсацию в течение 180 дней с даты трудоустройства/возвращения на работу лица с инвалидностью, государственной регистрации ФЛП.

Заявка на компенсацию расходов подается онлайн на портале "Дія" или офлайн в центре занятости.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступят в силу существенные изменения в законодательство, разработанные Министерством социальной политики, которые кардинально изменят подход к трудоустройству людей с инвалидностью.