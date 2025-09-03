- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Понад 500 нових робочих місць: Київщина виділила 36,5 млн грн для працевлаштування людей з інвалідністю
Від початку дії державної програми, з серпня 2023 року, Київська обласна служба зайнятості виплатила 36,5 мільйонів гривень роботодавцям. Ці кошти отримали понад 400 компаній, які створили робочі місця для 515 осіб з інвалідністю.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Загалом цього року служба вже профінансувала 17,8 мільйона гривень в рамках цієї програми.
Максимальною компенсацією для осіб з інвалідністю І групи є 120 тисяч грн, для ІІ групи — 80 тисяч.
Хто може отримати компенсацію
Отримати компенсацію можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю. Ці виплати охоплюють і ситуації повернення працівника з інвалідністю на робоче місце після служби в армії.
Компенсацію також можуть отримати ФОП та самозайняті особи з інвалідністю І та ІІ групи за облаштування власного місця провадження діяльності. Це стосується і ветеранів, які розпочали власну справу або відновили її після звільнення з військової служби.
Що можна компенсувати
Компенсація покриває витрати на придбання спеціалізованого обладнання, такого як:
- спеціалізовані меблі;
- транспортери для підіймання сходами;
- клавіатури та пристрої з шрифтом Брайля;
- допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення можливості чути та бачити та інші товари.
Як отримати компенсацію
Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів з дати працевлаштування/повернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП.
Заявка на компенсацію витрат подається онлайн на порталі "Дія" або офлайн у центрі зайнятості.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності суттєві зміни до законодавства, розроблені Міністерством соціальної політики, що кардинально змінять підхід до працевлаштування людей з інвалідністю.