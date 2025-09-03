Понад 500 нових робочих місць: Київщина виділила 36,5 млн грн для працевлаштування людей з інвалідністю

Від початку дії державної програми, з серпня 2023 року, Київська обласна служба зайнятості виплатила 36,5 мільйонів гривень роботодавцям. Ці кошти отримали понад 400 компаній, які створили робочі місця для 515 осіб з інвалідністю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Загалом цього року служба вже профінансувала 17,8 мільйона гривень в рамках цієї програми.

Максимальною компенсацією для осіб з інвалідністю І групи є 120 тисяч грн, для ІІ групи — 80 тисяч.

Хто може отримати компенсацію

Отримати компенсацію можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю. Ці виплати охоплюють і ситуації повернення працівника з інвалідністю на робоче місце після служби в армії.

Компенсацію також можуть отримати ФОП та самозайняті особи з інвалідністю І та ІІ групи за облаштування власного місця провадження діяльності. Це стосується і ветеранів, які розпочали власну справу або відновили її після звільнення з військової служби.

Що можна компенсувати

Компенсація покриває витрати на придбання спеціалізованого обладнання, такого як:

спеціалізовані меблі;

транспортери для підіймання сходами;

клавіатури та пристрої з шрифтом Брайля;

допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення можливості чути та бачити та інші товари.

Як отримати компенсацію

Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів з дати працевлаштування/повернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП.

Заявка на компенсацію витрат подається онлайн на порталі "Дія" або офлайн у центрі зайнятості.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності суттєві зміни до законодавства, розроблені Міністерством соціальної політики, що кардинально змінять підхід до працевлаштування людей з інвалідністю.