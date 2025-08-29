Ринок праці стає інклюзивнішим: де і скільки заробляють люди з інвалідністю у 2025 році

За останні три роки побільшало вакансій, які підходять для людей з інвалідністю. У порівнянні з липнем 2022 року їхня кількість зросла втричі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

Аналітики проаналізували дані про те, у яких сферах пропозицій побільшало найбільше, де платять найвищі зарплати, які категорії привертають найбільше уваги пошукачів та де, навпаки, вакансій стало менше.

Сфери, де вакансій стало в рази більше

Бізнес активно реагує на кадрову кризу, зокрема активніше залучаючи людей з інвалідністю. Аналітики зауважують, що український ринок праці стає більш інклюзивним.

Перелік сфер, де найбільше зросла кількість вакансій для людей з інвалідністю є відображення ситуації на ринку праці: найактивніше працівників шукають в традиційно “чоловічих" сферах, крім цього — у сфері обслуговування.

Початок кар’єри / Студенти : пропозицій стало у 57 разів більше. Медіанна зарплата становить 20 000 гривень. Готельно-ресторанний бізнес / Туризм : вакансій побільшало в 10 разів. Медіанна зарплата становить 20 000 гривень. Будівництво / облицювальні роботи : пропозицій стало у 9,5 раза більше. Медіанна зарплата становить 30 000 гривень. Охорона / безпека : пропозицій стало у 8 разів більше. Медіанна зарплата становить 13 500 гривень. Виробництво / робітничі спеціальності : пропозицій стало у 7 разів більше. Медіанна зарплата становить 24 455 гривень.

Сфери з найвищими зарплатами

Помітної різниці між оплатою праці для людей з інвалідністю чи без — немає. У 2025 році зарплати зросли в більшості сфер, але деякі категорії виділяються особливо:

Нерухомість (рієлтори) : медіанна зарплата становить 35 000 гривень. Кількість вакансій майже не змінилась. СТО / автомийки : медіанна зарплата становить 35 000 гривень. Пропозицій стало у 5,6 раза більше. Логістика / Склад / Доставка : медіанна зарплата становить 31 000 гривень. Пропозицій стало у 5 разів більше. Медицина / фармацевтика : медіанна зарплата становить 25 000 гривень. Пропозицій вакансій стало у 3 рази більше.

Сфери з найбільшою кількістю відгуків

Люди з інвалідністю активно відгукуються на вакансії в сфері роздрібної торгівлі та продажів (відгуків стало у 1,7 раза більше, а медіанна зарплата становить 21 500 гривень), виробництва та робітничі спеціальності (у 5 разів більше відгуків), логістики (у 3,4 раза більше відгуків) та охорони (у 1,5 раза більше відгуків).

Водночас на ринку праці є сфери, де кількість вакансій поменшало. Це зокрема:

Робота за кордоном : пропозицій стало на 55% менше. Медіанна зарплата становить 2600 євро. Освіта / переклад : пропозицій стало на 54% менше. Медіанна зарплата становить 17 500 гривень. Кол-центри / Телекомунікації : пропозицій стало на 40% менше. Медіанна зарплата становить 19 500 гривень. IT : пропозицій стало у 39% менше. Медіанна зарплата становить 19 500 гривень. Банки / фінанси / страхування / юриспруденція : пропозицій стало на 27% менше. Медіанна зарплата становить 22 000 гривень.

Зростання кількості вакансій для людей з інвалідністю найбільше простежується у сферах, які традиційно вважались “чоловічою роботою": будівництво, логістика, виробництво.

Нагадаємо, від початку дії державної програми 267 мільйонів гривень отримали понад 3 тисячі роботодавців, які облаштували робочі місця для понад 3,6 тисячі працівників з інвалідністю. Цього року профінансовано вже 134 млн грн.

Також з 1 січня 2026 року в Україні набудуть чинності суттєві зміни до законодавства, розроблені Міністерством соціальної політики, що кардинально змінять підхід до працевлаштування людей з інвалідністю.