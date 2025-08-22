- Категорія
Хто в топі: які вакансії отримували найбільше відгуків в Україні за останні п’ять років
За останній 5 років у топ-10 вакансій, що отримують найбільше відгуків, стабільно потрапляють робітничі спеціальності: різноробочий, водій, вантажник, прибиральниця. Це професії, які часто не потребують спеціальної освіти чи значного досвіду, але залишаються затребуваними незалежно від змін на ринку.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.
Аналітики дослідили, як змінювався перелік найпопулярніших вакансій і рівень заробітних плат у різних категоріях за останні п’ять років — з 2021 по 2025.
2021 рік
У топ-10 вакансій із найбільшою кількістю відгуків потрапили переважно робітничі спеціальності. Найвищу медіанну зарплату пропонували водіям (17 500 грн), найнижчу — прибиральницям (7 000 грн).
Найпопулярніші категорії та рівень медіанних зарплат:
- Будівництво / облицювальні роботи — 16 000 грн
- Продавець — 10 400 грн
- Інші сфери зайнятості — 11 000 грн
- Водій — 17 500 грн
- Початок кар'єри / Студенти — 10 000 грн
- Виробництво / робітничі спеціальності — 13 500 грн
- Готельно-ресторанний бізнес / Туризм — 10 700 грн
- Клінінг / Домашній персонал — 9 500 грн
- Роздрібна торгівля / продажі / закупки — 11 500 грн
- Прибиральниця — 7 000 грн
2022 рік
Після початку повномасштабної війни перелік топ-10 вакансій змінився: до списку додались професії різноробочого, охоронця, вантажника, кухаря.
Найвищу зарплату серед популярних категорій отримували водії (22 500 грн), найнижчу — різноробочі (650 грн). Водночас для деяких професій оплата знизилась у порівнянні з 2021 роком — зокрема у прибиральниць та в категорії "Інші сфери" й “Початок кар'єри / Студенти”.
Найпопулярніші категорії та рівень медіанних зарплат:
- Продавець — 11 500 грн
- Водій — 22 500 грн
- Інші сфери зайнятості — 8 500 грн
- Різноробочий — 650 грн
- Інше — 13 440 грн
- Початок кар'єри / Студенти — 5 500 грн
- Охоронець — 10 375 грн
- Вантажник — 10 500 грн
- Прибиральниця — 5 200 грн
- Кухар — 11 500 грн
2023 рік
У 2023 році на перше місце за кількістю відгуків вийшла вакансія різноробочого. Також у топ-10 увійшли бариста, промоутери, продавці-консультанти.
Водіям знову пропонували найвищу зарплату — 25 000 грн, а найнижчу — промоутерам (8 750 грн).
Найпопулярніші категорії та рівень медіанних зарплат:
- Різноробочий — 15 250 грн
- Продавець — 13 200 грн
- Виробництво / робітничі спеціальності — 16 800 грн
- Водій — 25 000 грн
- Вантажник — 14 150 грн
- Прибиральниця — 9 250 грн
- Бариста — 13 000 грн
- Промоутер — 8 750 грн
- Охоронець — 12 250 грн
- Продавець-консультант — 13 600 грн
2024 рік
Цього року значних змін у топ-10 не відбулось, однак загальний рівень зарплат виріс. Водіям пропонували найбільше – вже 30 000 грн, прибиральницям найменше — 10 965 грн.
Найпопулярніші категорії та рівень медіанних зарплат:
- Різноробочий — 18 500 грн
- Виробництво / робітничі спеціальності — 20 000 грн
- Водій — 30 000 грн
- Продавець — 16 850 грн
- Вантажник — 17 500 грн
- Прибиральниця — 10 965 грн
- Бариста — 16 000 грн
- Охоронець — 14 500 грн
- Початок кар'єри / Студенти — 17 000 грн
- Кухар — 20 000 грн
2025 рік
Станом на липень 2025 у топ-10 вакансій на які найчастіше відгукуються українці зʼявились позиції пакувальники та бариста. Найвищу зарплату знову пропонують водіям — 33 000 грн, найменшу — прибиральницям (12 375 грн).
Найпопулярніші категорії та рівень медіанних зарплат::
- Різноробочий — 22 500 грн
- Виробництво / робітничі спеціальності — 24 000 грн
- Водій — 33 000 грн
- Продавець — 20 000 грн
- Пакувальник — 20 000 грн
- Початок кар'єри / Студенти — 20 000 грн
- Вантажник — 21 500 грн
- Бариста — 18 250 грн
- Прибиральниця — 12 375 грн
- Охоронець — 15 250 грн
Зауважимо, за п’ять років ринок праці в Україні зазнав значних змін. Традиційні професії, такі як продавці, водії та кухарі, залишаються затребуваними. Цьогоріч середні зарплати зросли в усіх популярних професіях приблизно на 15-20%.
Наразі кількість відгуків на вакансії з можливістю бронювання зросла. Якщо минулого року більшість таких оголошень отримували десятки відгуків, то цьогоріч — тисячі.