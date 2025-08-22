Хто в топі: які вакансії отримували найбільше відгуків в Україні за останні п’ять років

За останній 5 років у топ-10 вакансій, що отримують найбільше відгуків, стабільно потрапляють робітничі спеціальності: різноробочий, водій, вантажник, прибиральниця. Це професії, які часто не потребують спеціальної освіти чи значного досвіду, але залишаються затребуваними незалежно від змін на ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

Аналітики дослідили, як змінювався перелік найпопулярніших вакансій і рівень заробітних плат у різних категоріях за останні п’ять років — з 2021 по 2025.

2021 рік

У топ-10 вакансій із найбільшою кількістю відгуків потрапили переважно робітничі спеціальності. Найвищу медіанну зарплату пропонували водіям (17 500 грн), найнижчу — прибиральницям (7 000 грн).

Найпопулярніші категорії та рівень медіанних зарплат:

Будівництво / облицювальні роботи — 16 000 грн Продавець — 10 400 грн Інші сфери зайнятості — 11 000 грн Водій — 17 500 грн Початок кар'єри / Студенти — 10 000 грн Виробництво / робітничі спеціальності — 13 500 грн Готельно-ресторанний бізнес / Туризм — 10 700 грн Клінінг / Домашній персонал — 9 500 грн Роздрібна торгівля / продажі / закупки — 11 500 грн Прибиральниця — 7 000 грн

2022 рік

Після початку повномасштабної війни перелік топ-10 вакансій змінився: до списку додались професії різноробочого, охоронця, вантажника, кухаря.

Найвищу зарплату серед популярних категорій отримували водії (22 500 грн), найнижчу — різноробочі (650 грн). Водночас для деяких професій оплата знизилась у порівнянні з 2021 роком — зокрема у прибиральниць та в категорії "Інші сфери" й “Початок кар'єри / Студенти”.

Найпопулярніші категорії та рівень медіанних зарплат:

Продавець — 11 500 грн Водій — 22 500 грн Інші сфери зайнятості — 8 500 грн Різноробочий — 650 грн Інше — 13 440 грн Початок кар'єри / Студенти — 5 500 грн Охоронець — 10 375 грн Вантажник — 10 500 грн Прибиральниця — 5 200 грн Кухар — 11 500 грн

2023 рік

У 2023 році на перше місце за кількістю відгуків вийшла вакансія різноробочого. Також у топ-10 увійшли бариста, промоутери, продавці-консультанти.

Водіям знову пропонували найвищу зарплату — 25 000 грн, а найнижчу — промоутерам (8 750 грн).

Найпопулярніші категорії та рівень медіанних зарплат:

Різноробочий — 15 250 грн Продавець — 13 200 грн Виробництво / робітничі спеціальності — 16 800 грн Водій — 25 000 грн Вантажник — 14 150 грн Прибиральниця — 9 250 грн Бариста — 13 000 грн Промоутер — 8 750 грн Охоронець — 12 250 грн Продавець-консультант — 13 600 грн

2024 рік

Цього року значних змін у топ-10 не відбулось, однак загальний рівень зарплат виріс. Водіям пропонували найбільше – вже 30 000 грн, прибиральницям найменше — 10 965 грн.

Найпопулярніші категорії та рівень медіанних зарплат:

Різноробочий — 18 500 грн Виробництво / робітничі спеціальності — 20 000 грн Водій — 30 000 грн Продавець — 16 850 грн Вантажник — 17 500 грн Прибиральниця — 10 965 грн Бариста — 16 000 грн Охоронець — 14 500 грн Початок кар'єри / Студенти — 17 000 грн Кухар — 20 000 грн

2025 рік

Станом на липень 2025 у топ-10 вакансій на які найчастіше відгукуються українці зʼявились позиції пакувальники та бариста. Найвищу зарплату знову пропонують водіям — 33 000 грн, найменшу — прибиральницям (12 375 грн).

Найпопулярніші категорії та рівень медіанних зарплат::

Різноробочий — 22 500 грн Виробництво / робітничі спеціальності — 24 000 грн Водій — 33 000 грн Продавець — 20 000 грн Пакувальник — 20 000 грн Початок кар'єри / Студенти — 20 000 грн Вантажник — 21 500 грн Бариста — 18 250 грн Прибиральниця — 12 375 грн Охоронець — 15 250 грн

Зауважимо, за п’ять років ринок праці в Україні зазнав значних змін. Традиційні професії, такі як продавці, водії та кухарі, залишаються затребуваними. Цьогоріч середні зарплати зросли в усіх популярних професіях приблизно на 15-20%.

Наразі кількість відгуків на вакансії з можливістю бронювання зросла. Якщо минулого року більшість таких оголошень отримували десятки відгуків, то цьогоріч — тисячі.