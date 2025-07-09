Робота з бронюванням: які професії на піку попиту та де платять найбільше

У червні 2025 року кількість відгуків на вакансії з можливістю бронювання зросла. Якщо у 2024 році більшість таких оголошень отримували десятки відгуків, то цьогоріч — тисячі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

ТОП-10 найпопулярніших вакансій із можливістю бронювання у 2025

У топ-10 найпопулярніших професій потрапили переважно робітничі спеціальності, водії, вантажники, працівники виробництва:

Різноробочий : 7 003 відгуки на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 26 000 грн;

Виробничі спеціальності : 6 123 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 30 000 грн;

Водій : 5 468 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 38 000 грн;

Початок кар’єри : 3 324 відгуки на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 20 000 грн;

Пакувальник : 3 142 відгуки на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 15 800 грн;

Вантажник : 2 086 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 26 000 грн;

Бариста/бармен : 2 016 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 19 500 грн;

Будівельник : 1 472 відгуки на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 47 500 грн;

Продавець: 1 156 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 22 700 грн;

Охоронець : 1 026 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 19 050 грн.

Як змінилася ситуація за рік

За даними аналітиків, порівняно з червнем 2024 року, попит на вакансії із можливістю бронювання виріс у рази:

Виробничі спеціальності: кількість відгуків зросла зі 142 до 6 123, медіанна зарплата по Україні зросла на 11%.

Водій: число відгуків на вакансію по Україні зросло з 482 до 5 468 відгуків, зарплата знизилась на 15%.

Вантажник: кількість відгуків зросла зі 112 до 2 086, зарплата впала на 26%.

Бариста/бармен: ріст зі 17 до 2 016 відгуків, медіанна зарплата впала на 35%.

Будівельник: число відгуків збільшилось з 318 до 1 472, зарплата зросла на 13%.

Охоронець: зі 51 до 1 026 відгуків, рівень зарплати залишився таким же.

У яких областях найбільше роботи з бронюванням

У червні 2025 року найбільше вакансій* із можливістю бронювання опубліковано у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях:

Київська область — 1 211 оголошень, медіанна зарплата — 31 200 грн;

Дніпропетровська область — 488 оголошень, медіанна зарплата — 25 000 грн;

Львівська область — 210 оголошень, медіанна зарплата — 30 560 грн;

Харківська область — 151 оголошення, медіанна зарплата — 29 000 грн;

Одеська область — 149 оголошень, медіанна зарплата — 24 500 грн.

Найвищу медіанну зарплату вакансій із можливістю бронювання серед регіонів мають:

Рівненська область — 40 000 грн;

Волинська область — 38 000 грн;

Закарпатська і Тернопільська області — по 35 000 грн.

Однак у цих регіонах загальна кількість вакансій та відгуків суттєво менша, ніж у Київській чи Дніпропетровській.

Нагадаємо, ринок праці у Києві відчуває брак робітничих спеціальностей, серед яких найбільший попит мають монтажники радіоелектронної апаратури та водії.