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Робота з бронюванням: які професії на піку попиту та де платять найбільше

вантажник
Фото: Freepik

У червні 2025 року кількість відгуків на вакансії з можливістю бронювання зросла. Якщо у 2024 році більшість таких оголошень отримували десятки відгуків, то цьогоріч — тисячі. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані  OLX Робота.

ТОП-10 найпопулярніших вакансій із можливістю бронювання у 2025 

У топ-10 найпопулярніших професій потрапили переважно робітничі спеціальності, водії, вантажники, працівники виробництва:

  • Різноробочий: 7 003 відгуки на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 26 000 грн;
  • Виробничі спеціальності: 6 123 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 30 000 грн;
  • Водій: 5 468 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 38 000 грн;
  • Початок кар’єри: 3 324 відгуки на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 20 000 грн;
  • Пакувальник: 3 142 відгуки на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 15 800 грн;
  • Вантажник: 2 086 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 26 000 грн;
  • Бариста/бармен: 2 016 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 19 500 грн;
  • Будівельник: 1 472 відгуки на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 47 500 грн;
  • Продавець:  1 156 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 22 700 грн;
  • Охоронець: 1 026 відгуків на вакансії по Україні, медіанна зарплата — 19 050 грн.

Як змінилася ситуація за рік

За даними аналітиків, порівняно з червнем 2024 року, попит на вакансії із можливістю бронювання виріс у рази: 

  • Виробничі спеціальності: кількість відгуків зросла зі 142 до 6 123, медіанна зарплата по Україні зросла на 11%.
  • Водій: число відгуків на вакансію по Україні зросло з 482 до  5 468 відгуків, зарплата знизилась на 15%.
  • Вантажник: кількість відгуків зросла зі 112 до 2 086, зарплата впала на 26%.
  • Бариста/бармен: ріст зі 17 до 2 016 відгуків, медіанна зарплата впала на 35%.
  • Будівельник: число відгуків збільшилось з 318 до 1 472, зарплата зросла на 13%.
  • Охоронець: зі 51 до 1 026 відгуків, рівень зарплати залишився таким же. 

У яких областях найбільше роботи з бронюванням

У червні 2025 року найбільше вакансій* із можливістю бронювання опубліковано у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях:

  • Київська область — 1 211 оголошень, медіанна зарплата — 31 200 грн;
  • Дніпропетровська область — 488 оголошень, медіанна зарплата — 25 000 грн;
  • Львівська область — 210 оголошень, медіанна зарплата — 30 560 грн;
  • Харківська область — 151 оголошення, медіанна зарплата — 29 000 грн;
  • Одеська область — 149 оголошень, медіанна зарплата — 24 500 грн.

Найвищу медіанну зарплату вакансій із можливістю бронювання серед регіонів мають:

  • Рівненська область —  40 000 грн;
  • Волинська область — 38 000 грн;
  • Закарпатська і Тернопільська області — по 35 000 грн.

Однак у цих регіонах загальна кількість вакансій та відгуків суттєво менша, ніж у Київській чи Дніпропетровській. 

Нагадаємо, ринок праці у Києві відчуває брак робітничих спеціальностей, серед яких найбільший попит мають монтажники радіоелектронної апаратури та водії.

Автор:
Світлана Манько