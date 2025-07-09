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Работа с бронированием: какие профессии на пике спроса и где платят больше всего
В июне 2025 года количество отзывов на вакансии с возможностью бронирования выросло. Если в 2024 году большинство таких объявлений получали десятки отзывов, то в этом — тысячи.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа .
ТОП-10 самых популярных вакансий с возможностью бронирования в 2025 году
В топ-10 самых популярных профессий попали преимущественно рабочие специальности, водители, грузчики, производственники:
- Разнорабочий : 7 003 отзывы на вакансии по Украине, медианная зарплата — 26 000 грн;
- Производственные специальности : 6 123 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 30 000 грн;
- Водитель : 5 468 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 38 000 грн;
- Начало карьеры : 3 324 отзывы на вакансии по Украине, медианова зарплата — 20 000 грн;
- Упаковщик : 3 142 отзыва на вакансии по Украине, медианная зарплата — 15 800 грн;
- Грузчик : 2 086 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 26 000 грн;
- Бариста/бармен : 2 016 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 19 500 грн;
- Будівельник : 1 472 отзыва на вакансии по Украине, медианная зарплата — 47 500 грн;
- Продавец: 1 156 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 22 700 грн;
- Телохранитель : 1 026 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 19 050 грн.
Как изменилась ситуация за год
По данным аналитиков, по сравнению с июнем 2024 года спрос на вакансии с возможностью бронирования вырос в разы:
- Производственные специальности: количество отзывов выросло со 142 до 6 123, медианная зарплата по Украине выросла на 11%.
- Водитель: число отзывов на вакансию по Украине выросло с 482 до 5468 отзывов, зарплата снизилась на 15%.
- Грузчик: количество отзывов выросло со 112 до 2 086, зарплата упала на 26%.
- Бариста/бармен: рост с 17 до 2 016 отзывов, медианная зарплата упала на 35%.
- Строитель: число отзывов увеличилось с 318 до 1472, зарплата выросла на 13%.
- Телохранитель: с 51 до 1 026 отзывов, уровень зарплаты остался таким же.
В каких областях больше всего работы с бронированием
В июне 2025 года наибольшее количество вакансий* с возможностью бронирования опубликовано в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях:
- Киевская область - 1 211 объявлений, медианная зарплата — 31 200 грн;
- Днепропетровская область - 488 объявлений, медианная зарплата — 25 000 грн;
- Львовская область - 210 объявлений, медианная зарплата — 30 560 грн;
- Харьковская область - 151 объявление, медианная зарплата — 29 000 грн;
- Одесская область - 149 объявлений, медианная зарплата — 24 500 грн.
Высокую медианную зарплату вакансий с возможностью бронирования среди регионов имеют:
- Ровенская область - 40 000 грн;
- Волынская область - 38 000 грн;
- Закарпатская и Тернопольская области – по 35 000 грн.
Однако в этих регионах общее количество вакансий и отзывов существенно меньше, чем в Киевской или Днепропетровской.
Напомним, рынок труда в Киеве испытывает нехватку рабочих специальностей, среди которых наибольшим спросом пользуются монтажники радиоэлектронной аппаратуры и водители.