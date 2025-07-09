Работа с бронированием: какие профессии на пике спроса и где платят больше всего

В июне 2025 года количество отзывов на вакансии с возможностью бронирования выросло. Если в 2024 году большинство таких объявлений получали десятки отзывов, то в этом — тысячи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа .

ТОП-10 самых популярных вакансий с возможностью бронирования в 2025 году

В топ-10 самых популярных профессий попали преимущественно рабочие специальности, водители, грузчики, производственники:

Разнорабочий : 7 003 отзывы на вакансии по Украине, медианная зарплата — 26 000 грн;

Производственные специальности : 6 123 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 30 000 грн;

Водитель : 5 468 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 38 000 грн;

Начало карьеры : 3 324 отзывы на вакансии по Украине, медианова зарплата — 20 000 грн;

Упаковщик : 3 142 отзыва на вакансии по Украине, медианная зарплата — 15 800 грн;

Грузчик : 2 086 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 26 000 грн;

Бариста/бармен : 2 016 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 19 500 грн;

Будівельник : 1 472 отзыва на вакансии по Украине, медианная зарплата — 47 500 грн;

Продавец: 1 156 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 22 700 грн;

Телохранитель : 1 026 отзывов на вакансии по Украине, медианная зарплата — 19 050 грн.

Как изменилась ситуация за год

По данным аналитиков, по сравнению с июнем 2024 года спрос на вакансии с возможностью бронирования вырос в разы:

Производственные специальности: количество отзывов выросло со 142 до 6 123, медианная зарплата по Украине выросла на 11%.

Водитель: число отзывов на вакансию по Украине выросло с 482 до 5468 отзывов, зарплата снизилась на 15%.

Грузчик: количество отзывов выросло со 112 до 2 086, зарплата упала на 26%.

Бариста/бармен: рост с 17 до 2 016 отзывов, медианная зарплата упала на 35%.

Строитель: число отзывов увеличилось с 318 до 1472, зарплата выросла на 13%.

Телохранитель: с 51 до 1 026 отзывов, уровень зарплаты остался таким же.

В каких областях больше всего работы с бронированием

В июне 2025 года наибольшее количество вакансий* с возможностью бронирования опубликовано в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях:

Киевская область - 1 211 объявлений, медианная зарплата — 31 200 грн;

Днепропетровская область - 488 объявлений, медианная зарплата — 25 000 грн;

Львовская область - 210 объявлений, медианная зарплата — 30 560 грн;

Харьковская область - 151 объявление, медианная зарплата — 29 000 грн;

Одесская область - 149 объявлений, медианная зарплата — 24 500 грн.

Высокую медианную зарплату вакансий с возможностью бронирования среди регионов имеют:

Ровенская область - 40 000 грн;

Волынская область - 38 000 грн;

Закарпатская и Тернопольская области – по 35 000 грн.

Однако в этих регионах общее количество вакансий и отзывов существенно меньше, чем в Киевской или Днепропетровской.

Напомним, рынок труда в Киеве испытывает нехватку рабочих специальностей, среди которых наибольшим спросом пользуются монтажники радиоэлектронной аппаратуры и водители.