Сезонная работа в Карпатах и Одессе: кого ищут и сколько платят

В сезон отпусков главными летними уголками отдыха в Украине остаются Карпаты и Одесса. Это оказывает свое влияние на рынок труда, поэтому в этих регионах ожидаемо активизируется сектор сезонной работы.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в аналитике OLX Работа.

Одесса: безумный спрос и высокие зарплаты

В Одессе на рынок труда сезонной работы в летний период достаточно активен. Среди наиболее востребованных профессий:

Вакансии по подкатегории "Начало карьеры" — медиальная заработная плата 19 тысяч гривен;

Разнорабочий – медианная заработная плата 19 тысяч гривен;

Продавец – медианная заработная плата 25 тысяч гривен;

Строитель – медианная заработная плата 25 тысяч гривен;

Уборщица – медианная заработная плата 16 тысяч гривен;

Официант – медиа заработная плата 37 500 тысяч гривен;

Повар – медианная заработная плата 34 тысячи гривен;

Водитель – медианная заработная плата 42,5 тысяч гривен;

Горничная – медианная заработная плата 22 тысяч гривен;

Бармен – медианная заработная плата в 30 тысяч гривен.

Спрос на сезона работу в Одессе высокий – в среднем количество отзывов на объявление превышает число предложений в 42 раза.

С прошлого года, сравнивая аналогичные периоды июня, количество вакансий сезонной работы выросло почти на 80%. Медиана заработная плата по всем вакансиям сезонной работы тоже выросла на 17%.

Карпаты: меньше вакансий, но стабильный спрос

В Карпатах спрос на сезонную работу ниже, чем в Одессе: количество отзывов на вакансии превышает количество объявлений в среднем в 12 раз.

Каких вакансий больше всего предлагают и какая зарплата:

Вакансии по подкатегории "Начало карьеры" – медианная заработная плата 6,5 тысяч гривен;

Повар – медианная заработная плата 30 тысяч гривен;

Разнорабочий – медианная заработная плата 35 тысяч гривен;

Официант – медиа заработная плата 18 тысяч гривен;

Горничная – медианная заработная плата 10 тысяч гривен;

Больше всего отзывов собирают вакансии горничной, официанта и предложения из подкатегории "Начало карьеры".

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество вакансий сезонной работы в Карпатах уменьшилось на 25%. Медиана заработная плата по всем вакансиям сезонной работы тоже уменьшилась – на 25%.

"Гостинично-ресторанная сфера традиционно остается драйвером сезонного рынка труда. Больше всего ищут официантов, поваров, горничных. В Одессе мы видим не только стабильно высокий спрос, но и положительную динамику: по сравнению с прошлым годом количество сезонных вакансий выросло на 80%, а медианна зарплата.

Заметим, что по видам экономической деятельности больше всего вакансий сезонной работы в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, туристических агентствах.