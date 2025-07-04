Сезонна робота в Карпатах та Одесі: кого шукають та скільки платять

В сезон відпусток головними літніми куточками для відпочинку в Україні залишаються Карпати та Одеса. Це має свій вплив на ринок праці, тож у цих регіонах очікувано активізується сектор сезонної роботи.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в аналітиці OLX Робота.

Одеса: шалений попит та високі зарплати

У Одесі на ринок праці сезонної роботи у літній період досить активний. Серед найбільш затребуваних професій:

Вакансії із підкатегорії “Початок карʼєри” – медіанна заробітна плата 19 тисяч гривень;

Різноробочий – медіанна заробітна плата 19 тисяч гривень;

Продавець – медіанна заробітна плата 25 тисяч гривень;

Будівельник – медіанна заробітна плата 25 тисяч гривень;

Прибиральниця – медіанна заробітна плата 16 тисяч гривень;

Офіціант – медіанна заробітна плата 37 500 тисяч гривень;

Кухар – медіанна заробітна плата 34 тисячі гривень;

Водій – медіанна заробітна плата 42,5 тисячі гривень;

Покоївка – медіанна заробітна плата 22 тисячі гривень;

Бармен – медіанна заробітна плата 30 тисяч гривень.

Попит на сезону роботу в Одесі високий – в середньому кількість відгуків на оголошення перевищує число пропозицій у 42 рази. Найбільше відгуків збирають вакансії із підкатегорії “Початок карʼєри”, а також різноробочого, продавця, офіціанта, прибиральниці.

З минулого року, порівнюючи аналогічні періоди червня, кількість вакансій сезонної роботи зросла на майже 80%. Медіана заробітна плата по всіх вакансіях сезонної роботи теж зросла на 17%.

Карпати: менше вакансій, але стабільний попит

У Карпатах попит на сезонну роботу нижчий, ніж в Одесі: кількість відгуків на вакансії перевищує число оголошень в середньому у 12 разів.

Яких вакансій найбільше пропонують та яка зарплата:

Вакансії із підкатегорії “Початок карʼєри” – медіанна заробітна плата 6,5 тисяч гривень;

Кухар – медіанна заробітна плата 30 тисяч гривень;

Різноробочий – медіанна заробітна плата 35 тисяч гривень;

Офіціант – медіанна заробітна плата 18 тисяч гривень;

Покоївка – медіанна заробітна плата 10 тисяч гривень;

Найбільше відгуків збирають вакансії покоївки, офіціанта та пропозиції із підкатегорїї “Початок карʼєри”.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість вакансій сезонної роботи у Карпатах зменшилась на 25%. Медіана заробітна плата по всіх вакансіях сезонної роботи теж зменшилась – на 25%.

"Готельно-ресторанна сфера традиційно залишається драйвером сезонного ринку праці. Найбільше шукають офіціантів, кухарів, покоївок. В Одесі ми бачимо не лише стабільно високий попит, а й позитивну динаміку: порівняно з минулим роком кількість сезонних вакансій зросла на 80%, а медіанна зарплата — на 17%", - підсумовують аналітики.

Зауважимо, за видами економічної діяльності найбільше вакансій сезонної роботи у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах.