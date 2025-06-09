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Сезонна робота: найбільше вакансій у сільському господарстві та туризмі

збирати ягоди
Сезонних працівників шукають найбільше у сільському господарстві / Freepik

В Україні з початку літа традиційно збільшується кількість сезонних вакансій, а також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років. Кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи.  

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної служби зайнятості України.

Сезонна робота

Зазначається, що наразі у відомстві є 628 вакансій сезонного характеру. 

Серед сезонних професій на ринку праці представлені:

  •  підсобні робітники, 
  • педагоги-організатори, 
  • стюардів (послуги в дорозі), 
  • плодоовочівники, 
  • робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

За видами економічної діяльності найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах.

Загалом на початку року в Державній службі зайнятості налічувалося 47 тис. вакансій, а станом на 1 червня їх кількість зросла на 40% та становила 66 тисяч.

Зростання кількості вакансій відбулося практично в усіх видах економічної діяльності. Найбільш суттєве збільшення спостерігається у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі. 

Додамо, на ринку праці користуються попитом продавці, водії, бухгалтери та вантажники. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників та професіоналів.

З початку 2025 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 226 тисяч українців, з них мали статус безробітного 163 тисяч. З цієї кількості були працевлаштовані на постійне місце роботи або залучені до тимчасової зайнятості 80 тис. людей.

Автор:
Світлана Манько