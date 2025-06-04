З початку року 11 тисяч українців отримали ваучер на навчання від Служби зайнятості: які професії обирають

З початку 2025 році вже 11 тисяч українців скористалися шансом безоплатно змінити професійний напрям, здобути актуальну спеціальність або підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на навчання.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Серед тих, хто вже скористався такою можливістю:

77% людей віком старше 45 років;

14% внутрішньо переміщених осіб;

6% людей з інвалідністю;

3% учасників бойових дій.

Найбільше ваучерів на навчання отримали люди у Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях.

Найпопулярнішими професіями та спеціальностями, які цьогоріч українці обирали за ваучерами, стали: медсестринство, медицина, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів.

Ваучер на безоплатне навчання дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однієї зі 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України. Їх перелік кожні три місяці публікується на сайті відомства. Навчання можна пройти як у професійно-технічному, так і у вищому навчальному закладі.

Хто може пройти навчання?

Варто зауважити, що підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, не перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні та не навчались за кошти Фонду соціального страхування від безробіття протягом останніх 3 років. Зокрема:

українці віком старше 45 років з офіційним трудовим стажем щонайменше 15 років; учасники та учасниці бойових дій, за умови звернення не пізніше 3 років з дати демобілізації; люди з інвалідністю та статусом ВПО; звільнені з військової служби за станом здоров’я або через скорочення штату; колишні військовополонені; українці, які дістали поранення або каліцтва під час воєнного стану в Україні.

Наразі компенсація на навчання складає 30 тисяч гривень. Щоб скористатися програмою, потрібно звернутись у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок.

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