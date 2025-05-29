Жінки в Україні зможуть безкоштовно опанувати IT та дизайн онлайн: що відомо

Projector Foundation спільно з International Trade Centre (ITC) розпочинає набір на безкоштовну онлайн-програму для жінок в Україні у сфері креативних та IT-індустрій. Учасниці отримають доступ до професійного навчання, менторських сесій та підтримки HR-фахівців.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Як жінкам безкоштовно пройти IT-навчання

Освітня програма допоможе учасницям опанувати нові професійні навички, сформувати портфоліо, а також отримати підтримку у форматі HR-воркшопів і менторських сесій.

Проєкт орієнтований на жінок віком від 18 років, які належать до однієї або кількох із наступних категорій:

мешкають у прифронтових або деокупованих регіонах України;

проживають у селах або селищах;

мають статус внутрішньо переміщених осіб;

є партнерками військовослужбовців.

Підтримка та розвиток професійних навичок є важливим кроком в економічному розвитку та майбутньому відновленні України. А для кожної окремої українки безоплатне навчання — це можливість здобути нову сучасну професію та стати на крок ближчою до роботи, що приносить задоволення та дає можливість карʼєрного росту.

Податися на навчання, що стартує у червні-липні, можна за такими напрямами:

Copywriting Beginning (1 група, 20 студенток, 2 місяці),

IT Project Mamagement (1 група, 20 студенток, 3 місяці),

Web Design Beginning (1 група, 20 студенток, 3 місяці),

Graphic Design Beginning (1 група, 20 студенток, 3 місяці).

Дедлайн подачі заявок: 9 червня 2025 року.

Про навчання

Під час навчання учасниці здобудуть ґрунтовні теоретичні знання й одразу закріплять їх на практиці, працюючи над кейсами реальних замовників. Завдяки цьому, по завершенні програми студентки отримають не лише сертифікат, а й повноцінний проєкт у своє портфоліо. Додатково до основної спеціалізації, вони також матимуть доступ до онлайн-курсу з фрілансу, підготовленого партнерами ініціативи.

Окрім навчального блоку, програма передбачає HR-супровід. Учасниці пройдуть дві групові сесії з професіоналами, які допоможуть створити ефективне резюме та якісно підготуватись до співбесід. Також студентки отримають доступ до платформи LEZO — сервісу, що сприяє налагодженню зв’язку між спеціалістками та потенційними роботодавцями з урахуванням потреб обох сторін. Крім того, для кожної учасниці передбачена безкоштовна менторська зустріч із галузевим експертом.

Важливою складовою навчання у Projector Foundation є спільнота. Участь у ком’юніті — це підтримка однодумців, доступ до цінних можливостей і участь у подіях, що сприяють професійному зростанню.

Довідково:

Освітня ініціатива "Навчання креативним та технічним професіям для жінок" реалізується в межах проєкту Міжнародного Торговельного Центру "Зміцнення економічної стійкості громад, постраждалих від війни", що фінансується урядом Японії. Міністерство економіки України виступає інформаційним партнером програми.

Projector Foundation — це фундація третьої хвилі, яка підтримує розвиток креативного та інноваційного потенціалу України через доступну освіту. Серед основних напрямів діяльності: освітні можливості для жінок, підтримка ветеранів, розвиток креативних індустрій і трансформація професійно-технічної освіти.

Раніше повідомлялось, що 72 українки навчаються нетиповим для жінок професіям у межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості.