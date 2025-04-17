Водійки вантажівок, слюсарки: скільки жінок навчаються "чоловічим" професіям

72 українки навчаються нетиповим для жінок професіям у межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості. Ініціатива, що охоплює компанії з різних регіонів, спрямована на розширення можливостей працевлаштування жінок у сферах, де раніше переважали чоловіки.

Про це інформує Урядовий портал.

Що відомо про програму

Мета цієї ініціативи — допомогти підприємствам знайти кваліфіковані кадри та підвищити конкурентоспроможність жінок на сучасному ринку праці. У рамках проєкту роботодавці отримують можливість підготувати нових фахівчинь у галузях, де спостерігається дефіцит працівників, а жінки — здобути затребувану професію з гарантованим працевлаштуванням після завершення навчання.

Від початку реалізації проєкту навчання вже розпочали понад 70 учасниць.

До ініціативи приєдналися роботодавці з Полтавської, Харківської, Чернігівської, Івано-Франківської та Черкаської областей. Державна служба зайнятості запрошує жінок долучатися до програми та скористатися її можливостями.

Умови участі

Навчання в межах проєкту фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Максимальна вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — наразі це 30 280 грн. У разі, якщо вартість навчання є вищою, різницю може оплатити роботодавець або сама учасниця.

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, серед яких:

водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;

машиністка крана;

трактористка;

майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.

Як долучитись до проєкту

Роботодавець може подати заявку на участь у проекті як онлайн, так і офлайн.

Онлайн-заявка надсилається автоматично до центру зайнятості через офіційний портал. Після опрацювання, фахівець служби зв’яжеться з роботодавцем для уточнення деталей.

надсилається автоматично до центру зайнятості через офіційний портал. Після опрацювання, фахівець служби зв’яжеться з роботодавцем для уточнення деталей. Офлайн-звернення можливе у будь-якому найближчому центрі зайнятості, де можна отримати консультацію та оформити заявку безпосередньо.

Дефіцит робочих рук

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом із працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці.