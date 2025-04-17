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Водійки вантажівок, слюсарки: скільки жінок навчаються "чоловічим" професіям
72 українки навчаються нетиповим для жінок професіям у межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості. Ініціатива, що охоплює компанії з різних регіонів, спрямована на розширення можливостей працевлаштування жінок у сферах, де раніше переважали чоловіки.
Про це інформує Урядовий портал.
Що відомо про програму
Мета цієї ініціативи — допомогти підприємствам знайти кваліфіковані кадри та підвищити конкурентоспроможність жінок на сучасному ринку праці. У рамках проєкту роботодавці отримують можливість підготувати нових фахівчинь у галузях, де спостерігається дефіцит працівників, а жінки — здобути затребувану професію з гарантованим працевлаштуванням після завершення навчання.
Від початку реалізації проєкту навчання вже розпочали понад 70 учасниць.
До ініціативи приєдналися роботодавці з Полтавської, Харківської, Чернігівської, Івано-Франківської та Черкаської областей. Державна служба зайнятості запрошує жінок долучатися до програми та скористатися її можливостями.
Умови участі
Навчання в межах проєкту фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Максимальна вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — наразі це 30 280 грн. У разі, якщо вартість навчання є вищою, різницю може оплатити роботодавець або сама учасниця.
Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно чоловічих, серед яких:
- водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;
- машиністка крана;
- трактористка;
- майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
- слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.
Як долучитись до проєкту
Роботодавець може подати заявку на участь у проекті як онлайн, так і офлайн.
- Онлайн-заявка надсилається автоматично до центру зайнятості через офіційний портал. Після опрацювання, фахівець служби зв’яжеться з роботодавцем для уточнення деталей.
- Офлайн-звернення можливе у будь-якому найближчому центрі зайнятості, де можна отримати консультацію та оформити заявку безпосередньо.
Дефіцит робочих рук
Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому у Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.
В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом із працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для уряду на ринку праці.