Водители грузовиков, слесари: сколько женщин учатся "мужским" профессиям

72 украинки учатся нетипичным для женщин профессиям в рамках экспериментального проекта Государственной службы занятости. Инициатива, охватывающая компании из разных регионов, направлена на расширение возможностей трудоустройства женщин в областях, где раньше преобладали мужчины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Что известно о программе

Цель этой инициативы – помочь предприятиям найти квалифицированные кадры и повысить конкурентоспособность женщин на современном рынке труда. В рамках проекта работодатели получают возможность подготовить новых специалистов в отраслях, где наблюдается дефицит работников, а женщины получить затребованную профессию с гарантированным трудоустройством после завершения обучения.

С начала реализации проекта обучения уже приступили более 70 участниц.

К инициативе присоединились работодатели Полтавской, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской и Черкасской областей. Государственная служба занятости приглашает женщин приобщаться к программе и воспользоваться ее возможностями.

Условия участия

Обучение в рамках проекта финансируется за счет средств Фонда социального страхования на случай безработицы.

Программа позволяет женщинам овладеть 31 профессией, принадлежащими к категории традиционно мужских, среди которых:

водитель троллейбуса, погрузчика, трамвая;

машинистка крана;

трактористка;

мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств и другие.

Как присоединиться к проекту

Работодатель может подать заявку на участие в проекте как онлайн, так и офлайн.

Онлайн-заявка отправляется автоматически в центр занятости через официальный портал. После обработки специалист службы свяжется с работодателем для уточнения деталей.

отправляется автоматически в центр занятости через официальный портал. После обработки специалист службы свяжется с работодателем для уточнения деталей. Офлайн-обращение возможно в любом ближайшем центре занятости, где можно получить консультацию и оформить заявку напрямую.

Дефицит рабочих рук

Мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала важным вызовом для экономики, поэтому в Министерстве экономики предложили переквалифицировать женщин в те профессии, представители которых пошли воевать.

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов – таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов вместе с трудоустройством ветеранов — это главные вызовы для правительства на рынке труда.