Женщины на "мужской" работе и интерес ветеранов к бизнесу: какие тренды видят в Конфедерации работодателей

Дефицит мужчин ставит под угрозу сохранение объемов производства, потому предприятия начали привлекать женщин на "мужские" должности, указывают в Конфедерации работодателей Украины по результатам исследования трендов на рынке труда.

"После мобилизации мужчин в ВСУ на средних и крупных предприятиях возник значительный дефицит кадров, поэтому на вакантные места переводят женщин. Такая практика существует в сферах металлообработки и переработки агропродукции на производствах с высоким уровнем автоматизации, если можно быстро провести переобучение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа на новой должности часто требует от женщин выполнения определенных физических нагрузок. Такая практика, по данным КРУ, распространяется, в частности, в мебельной промышленности.

Кроме того, в организации прокомментировали ситуацию на рынке труда для лиц с инвалидностью и ветеранов, которые теперь стали важными факторами компенсации возникшего дефицита рабочей силы.

Ветеранов интересует свой бизнес

В частности, среди новых трендов в конфедерации отмечают высокий интерес к созданию бизнеса среди ветеранов: 63,6% опрошенных ветеранов заявили, что хотят иметь собственное дело, что в три раза больше, чем в целом по стране в мирном 2018 году.

Развитие индивидуальной занятости этой категории называется возможным выходом из ситуации, при которой ветеранов неохотно берут на работу: в частности, работодатели опасаются, что при их трудоустройстве столкнутся с тяжелым психоэмоциональным состоянием таких работников (79%), алкогольной или наркотической зависимостью (25%) или конфликтностью (24%).

Среди других факторов развития личной занятости ветеранов называется нежелание мириться с их нынешним социальным положением. Так, предприятия фиксируют случаи увольнения ветеранов по непонятным, на первый взгляд, причинам. Однако при детальном выяснении оказывается, что работник на войне командовал подразделением, а в мирной жизни возвращается на должность подчиненного.

"Часто демобилизованным сложно смириться с тем, что во время службы они получали 100 тысяч гривен, а по возвращении зарабатывают 18-20 тысяч", - говорится в исследовании КРУ.

Людям с инвалидностью не рады

Еще одним трендом на рынке труда называют существующий высокий уровень недоверия между работодателями и лицами с инвалидностью, на что указывают социологические исследования. В основе недоверия – нехватка знаний работодателей об этих людях и не всегда удовлетворительный уровень их квалификации.

"61% таких лиц указали, что их воспринимают как "нетрудоспособных" и "людей с трудностями в общении", поэтому работодатели не хотят брать их на работу. Недоверие порождает разрушительные явления, которые делают возможным "аренду" трудовых книжек для выполнения некоторыми предприятиями на бумаге 4-процентного норматива по трудоустройству людей с инвалидностью", - отмечают в КРУ.

Там указывают, что работодатели не верят в способность людей с инвалидностью работать на достойном уровне, потому не хотят допускать их в свои компании, хотя существует достаточно много людей, которые получили статус инвалидности недавно, имея специальность, по которой могут работать и дальше.

"Есть случаи, когда лица с инвалидностью имеют чрезвычайно высокую квалификацию. В рамках проекта "Разом" мы проводили интервью с незрячей девушкой, которая закончила Национальный университет имени Шевченко с красным дипломом и синхронно переводит трехчасовые переговоры, находясь дома", – приводят пример в Конфедерации работодателей.

Как отмечают в КРУ, текучесть кадров среди лиц с инвалидностью в действительности вдвое меньше, чем среди работников без ограничений, а продолжительность работы на одной и той же должности существенно больше: для таких людей работа чрезвычайно важна, поскольку она дает определенную финансовую свободу и позволяет чувствовать свою востребованность.

При этом ожидание негативной реакции общества приводит к тому, что многие компании не разглашают клиентов тот факт, что услуги им предоставляет лицо с инвалидностью.

В частности, это касается транспортных компаний, хотя современные протезы позволяют людям с ампутациями верхних или нижних конечностей адаптироваться к управлению легковыми и грузовыми автомобилями или даже специальной техникой.

Напомним при этом, что 7 ноября Кабинет министров разрешил ветеранам-предпринимателям использовать деньги грантов в рамках программы "е-Работа" для оплаты аренды помещений или земли для своего бизнеса.

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