Наибольшим риском для ветеранов войны украинцы называют психоэмоциональную нестабильность - опрос

Наибольшим риском для ветеранов, вернувшихся с российско-украинской войны, украинцы называют проявления психоэмоциональной нестабильности: 32% называют ее очень вероятной, а 49% - скорее вероятной. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

Проблемы с физическим здоровьем и трудности с получением медицинской помощи указали как очень вероятные 31% респондентов, скорее вероятные - 38%; отсутствие инклюзивного пространства и адаптированного рабочего места для лиц с инвалидностью – соответственно 28% и 39%; проблемы с оформлением социальных льгот – соответственно 28% и 38%.

Конфликты ветеранов в семье прогнозируют с большой вероятностью 20% опрошенных, вероятными их считают еще 46%; отсутствия работы для этой категории населения очень опасаются 22%, а еще 42% считают это возможным риском, а непонимание общества – соответственно 20% и 38%.

Также большинство украинцев указывают на вероятность злоупотребления алкоголем или наркотиками теми, кто вернется с войны (в частности, 13% считают это очень вероятным, 43% – скорее вероятным).

Риск нарушения ветеранами законов, их участия в преступной деятельности отчетливо видят 7% опрошенных, еще 23% считают это достаточно вероятным, но сразу 50% - маловероятным. 11% вообще считают это невозможным.

Однако еще более интересным результатом опроса является скорость изменения общественного мнения по поводу рисков для военных, которые вернутся с войны. В "Рейтинге" сравнивают нынешние результаты с результатами соответствующих опросов в январе этого года и в июле 2022-го, и больше всего за это время выросла (в полтора раза) доля тех, кто видит существенные риски конфликтов в семьях ветеранов и их потенциального самоубийства.

При этом осведомленность украинцев о проблемах ветеранов на протяжении текущего года заметно улучшилась: в частности, доля тех, кто совсем не информирован о них, снизилась с 21% до 12%, а информированных хорошо - выросла с 8% до 18%.

Опрос был проведен по инициативе Украинского ветеранского фонда Министерства по делам ветеранов 5-7 сентября среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Напомним, это исследование также показало, что почти половина украинцев считает, что государство не выполняет обязательства перед ветеранами войны с Россией, причем такие настроения значительно усилились за последний год.

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