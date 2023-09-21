Почти половина украинцев считает, что государство не выполняет обязательства перед ветеранами войны с РФ – опрос

38% украинцев склоняются к тому, что государство не выполняет обязательства перед ветеранами войны с РФ, а 11% уверены, что оно вовсе не выполняет такие обязательства. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг". Еще 30% считают, что правительство такие обязательства скорее выполняет, но только 3% - что выполняет их в полной мере.

При этом еще в январе общественное мнение было принципиально иным: о полном невыполнении обязательств государства перед ветеранами заявляли лишь 3%, 23% склонялись к такому мнению, 43% склонялись к мнению противоположному, а в полном выполнении обязательств были уверены 10% респондентов. В июле же 2022 года негативного мнения в целом придерживались всего 19% опрошенных, а положительного - 69%.

Соответствующим образом существенно изменилась и оценка украинцев того, как общество уважает ветеранов российско-украинской войны. Так, в июле 93% считали, что оно их уважает (55% – однозначно, 38% – скорее уважает), а лишь около 3% – что не уважает.

В сентябре же этого года осталось лишь 25% уверенных в таком однозначном уважении общества. Еще 54% считают, что оно ветеранов скорее уважает, чем наоборот. В то же время до 15% взлетела доля тех, кто склоняется к противоположному мнению, а еще 3% убедились в полном неуважении общества к ветеранам.

В свою очередь, однозначно оценки выполнения государством обязательств перед ветеранами коррелируют только с уровнем доходов респондентов: так, среди бедных негативного мнения придерживаются в целом 64%, положительного – 17%, а среди обеспеченных украинцев – 42% и 39% соответственно.

В то же время 77% опрошенных однозначно заявили о готовности работать в одном коллективе с ветераном, а еще 19% скорее готовы к этому, чем не готовы. Большую готовность к этому выражают обеспеченные и молодые респонденты, а также воевавшие в АТО. По региональному же критерию наименее уверены в этом жители Западной Украины.

Опрос был проведен по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по делам ветеранов 5-7 сентября среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Отметим, что это же исследование показало, что у 65% украинцев есть среди близких те, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года, а у 49% - те, кто воевал на Донбассе в 2014-2021 годах.

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