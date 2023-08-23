Разделение ветеранов на категории. Правозащитники раскритиковали законопроект о статусе участника боевых действий

Правозащитный центр военных "Принцип" заметил, что в законопроекте №9637 нардепы предлагают обновленное определение статусов ветеранов войны. На законодательном уровне новая терминология может повлечь за собой правовую неопределенность, уверены активисты.

Об этом говорится в заявлении центра.

Дело в том, что в законопроекте предлагают ввести статус "Защитники и Защитницы". Активисты считают, что от этой идеи следует отказаться, потому что ветераны, не получившие такой статус, могут быть лишены своих прав. К тому же, такая идея предполагает наделение статусом не по факту полученного опыта, а по временным рамкам, в которых такой опыт был получен.

"В частности, разделение по времени получения опыта военнослужащими может привести к несправедливому сравнению вклада военных, вставших на защиту в другие исторические периоды: во время АТО, ООС, и полномасштабного вторжения России, и уже получивших статусы УБД, участников войны, лиц с инвалидностью в результате войны, ветеранов войны", - объясняют правозащитники.

Возвеличивание подвига одних сверх других

Организация призывает нардепов отказаться от категоризации опыта ветеранов. Законопроект №9637 предлагает разделить ветеранов в зависимости от:

продолжительности участия в боевых действиях;

полученной инвалидности;

наград.

По этому поводу активисты отмечают, что одна и та же продолжительность службы может происходить при разных обстоятельствах и иметь разные последствия для участников события.

"Мы считаем такой критерий недостаточно проработанным, ведь он вносит искусственное распределение среди военнослужащих и ветеранов по необъективным показателям… Такое разделение свидетельствует о неуважении государства к принципу подчиненности в Силах обороны, ведь военнослужащие не всегда могут выбирать задание или время, в течение которого будут выполнять его, а подчиняются командованию и воплощают поставленные им задачи", - отмечают в "Принципе".

Активисты также считают, что законопроект №9637 оказывает обратное действие по времени, например, для участников АТО, получивших инвалидность II группы. Им будут предлагать принадлежность к 2 категории ветеранов, в то же время отдельный статус "лица с инвалидностью в результате войны" сохраняется, что приведет к усложнению выбора и оформлению статусов для ветеранов.

Автоматизация выдачи УБД: новый закон не упростит процедуру

Авторы законопроекта аргументируют важность документа тем, что его принятие ускорит процессы автоматизации выдачи удостоверений УБД. Активисты не согласны с этим утверждением.

"Введение Единого реестра военнослужащих может быть эффективным решением для дальнейшего развития процессов по (полу-) автоматической выдачи удостоверений УБД. Однако следует учесть, что вышеупомянутый реестр является более длительным и масштабным проектом, предусматривающим комплекс мер по проектированию, развертыванию и обеспечению защиты информации, которые пока не проработаны в достаточной степени", - объяснили в центре.

За 9,5 лет российско-украинской войны статус УБД в Украине получили около миллиона граждан.