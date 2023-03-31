Ветераны могут получить до 1 млн грн на развитие собственного бизнеса: какие условия

Кабинет министров расширил проект еРабота и запускает новые грантовые программы для ветеранов на начало или развитие собственного бизнеса. Заявления на получение грантов можно подавать с 10 апреля через портал Дія.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

" Наши защитники и защитницы, которые хотят заниматься предпринимательством, или же развивать свой бизнес по возвращению в гражданскую жизнь, смогут получить грант от 250 тыс. грн до 1 млн грн. Кроме того, второй из супругов защитника сможет получить грант 500 тыс. грн на развитие семейного бизнеса", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что обязательным условием предоставления грантов является создание новых рабочих мест. В министерстве рассчитывают, что ветераны-предприниматели будут привлекать в свой бизнес прежде всего своих собратьев.

В частности, запускаются новые грантовые программы, по которым можно получить грант:

250 тыс. грн - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;

500 тыс. грн - для члена семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;

1 млн грн - для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Гранты на 500 тыс. грн и 1 млн грн будут предоставляться при софинансировании с получателем в соотношение 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Грантовые средства предприниматель может использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.

Кроме того, получатели грантов смогут бесплатно пройти обучение по вопросам предпринимательства и получить консультации в региональных центрах занятости.

Напомним, к концу 2022 года количество наемных работников в Украине по данным Реестра застрахованных лиц составило 8,6 миллиона. С марта прошлого года на работу вернулись около 600 тысяч украинцев. Однако, на оккупированных территориях не хватает коммунальщиков, водителей, энергетиков и строителей.