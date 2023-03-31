Ветерани можуть отримати до 1 млн грн на розвиток власного бізнесу: які умови

Кабінет міністрів розширив проект єРобота та запускає нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал Дія.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Наші захисники і захисниці, які мають бажання займатися підприємництвом, або ж розвивати свій бізнес після повернення до цивільного життя, зможуть отримати грант від 250 тис. грн до 1 млн грн. Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. грн на розвиток сімейного бізнесу", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що обов'язковою умовою надання грантів є створення нових робочих місць. У міністерстві розраховують, що ветерани-підприємці залучатимуть до свого бізнесу насамперед своїх побратимів.

Зокрема, запускаються нові грантові програми, за якими можна отримати грант:

250 тис. грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис. грн - для члена сім'ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн - для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти на 500 тис. грн та 1 млн грн надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем у співвідношення 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Грантові кошти підприємець може використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проекту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.

Окрім того, отримувачі грантів зможуть безоплатно пройти навчання з питань підприємництва та отримати консультації у регіональних центрах зайнятості.

Нагадаємо, на кінець 2022 року кількість найманих працівників в Україні за даними Реєстру застрахованих осіб становила 8,6 мільйона. З березня минулого року до роботи повернулися близько 600 тисяч українці. Проте, на де окупованих територіях не вистачає комунальників, водіїв, енергетиків і будівельників.