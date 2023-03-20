Протягом року 600 тисяч українців повернулися до роботи

На кінець 2022 року кількість найманих працівників в Україні за даними Реєстру застрахованих осіб становила 8,6 мільйона. З березня минулого року до роботи повернулися близько 600 тисяч українці. Проте, на де окупованих територіях не вистачає комунальників, водіїв, енергетиків і будівельників.

Через війну ринок праці в Україні значно змінився. Найбільш затребуваними зараз є фармацевти, сімейні лікарі і психологи, оскільки значна частина медичних спеціалістів знаходяться на фронті. На контакт з останніми українці, через вплив війни, почали йти значно охочіше, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Державна служба зайнятості організувала перекваліфікацію за робітничими професіями та розробила 17 нових освітніх програм в ІТ-сфері, адже саме цей напрям найбільш популярний серед охочих перекваліфікуватися.

З метою пожвавлення ринку праці діють урядові програми зі стимулювання підприємництва та зайнятості. Зокрема, грантові програми єРобота, за якими держава надає фінансову підтримку у вигляді гранту. Підприємці мають можливість отримати від 50 до 250 тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу.

49% українських організацій можуть передбачати навички працівників, які їм знадобляться протягом наступних двох років