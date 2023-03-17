- Категорія
- Робота і освіта
- Дата публікації
-
Ринок праці в Україні: добірка відкритих вакансій
Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці Delo.ua, створеною спільно з Work.ua, GRC.UA та OLX Робота.
Журналісти та випускові редактори
Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускових редакторів.
Заробітна плата: за результатами співбесіди.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY
Аналітик товарних запасів, м. Київ
Представництво німецької компанії DIMAX Group GmbH, імпортер та представник в Україні ТМ "KONNER & SOHNEN" (Німеччина) — генератори, садова та силова техніка, та ТМ "Auto Welle" (Німеччина) — автоаксесуари, запрошує на роботу спеціаліста у фінансовий відділ на позицію товарного аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911351
Оцінювач, м. Київ
На посаду оцінювача в консалтингову компанію запрошуються спеціалісти різного рівня підготовки.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911766
Front-end React developer (Junior, Middle), м. Київ (віддалена робота)
Сервіс з надання проксі-серверів в оренду шукає до себе в команду front-end розробника для розробки і підтримки поточних і нових проектів.
Заробітна плата: від 35 000 до 75 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911908
Java-розробник (Junior, Middle), м. Київ
Сервіс з надання проксі-серверів в оренду шукає до себе в команду Java-розробника для розробки та підтримки внутрішніх сервісів.
Заробітна плата: від 30 000 до 90 000 грн.
Графік роботи: 5-ти денний робочий тиждень, восьмигодинний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911909
Трейдер-стажер, м. Київ
Промінвест Атлант оголошує про вакансію трейдер / фахівець з управління капіталом.
Заробітна плата: від 40 000 до 55 000 грн + % за результатами інвестиційної діяльності.
Графік роботи: 5-денний тиждень. Можливість віддаленої роботи та оптимізації графіка.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911962
Асистент керівника відділу ЗЕД, м. Київ
ТОВ "СИМЕДІКА УА" запрошує на роботу асистента керівника відділу ЗЕД.
Заробітна плата: від 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912395
Фінансовий аналітик / аналітикиня відділу фінансових рішень ЗЗР, м. Київ
Компанія Syngenta, яка працює на міжнародному ринку агрохімії, відкриває конкурс на вакансію фінансовий аналітик/аналітикиня відділу фінансових рішень ЗЗР.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 08:00, з 09:00 або з 10:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911354
Infrastructure System Administrator / Системний адміністратор інфраструктури, м. Київ
Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до своєї команди — системного адміністратора інфраструктури.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт, 09:00—18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911303
Presale manager (Project Manager), м. Київ
Компанія Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до себе у команду Presale manager (Project Manager).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00, віддалено.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911253
Project Manager, м. Київ
Компанія Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до себе у команду Presale manager (Project Manager).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт, 9:00—18:00, віддалено.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911945
Директор випробувальної лабораторії, м. Київ
ТОВ Інститут Агробіології запрошує на роботу директора випробувальної лабораторії (насіння, фітосанітарія).
Заробітна плата: від 20 000 до 25 000 грн.
Графік роботи: п’ятиденний робочий тиждень з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912785
Головний спеціаліст з малого бізнесу РП, м. Київ
ПриватБанк шукає головного спеціаліста з малого бізнесу РП.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912740
Менеджер з супроводу транспортного страхування (корпоративний сегмент), м. Київ
Компанія "ТВТ — Страховий Брокер" - українська компанія, яка надає сервіс у сфері страхування для підприємств та організацій України. Наразі компанія запрошує на роботу менеджера з супроводу транспортного страхування (корпоративний сегмент).
Заробітна плата: не вказаано.
Графік роботи: 5/2, 9:00 – 18:00, з перервою на обід.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912734
Фахівець тендерного відділу (страхування), м. Київ
Українська компанія "ТВТ — Страховий брокер", яка, працює на страховому ринку з 2007 року, запрошує до своєї команди фахівця тендерного відділу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2, 9:00 – 18:00, з перервою на обід.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912726
Менеджер з продажу страхування, м. Київ
Компанія "ТВТ — Страховий Брокер" - українська компанія, яка надає сервіс у сфері страхування для підприємств та організацій України. Наразі компанія запрошує на роботу менеджера з продажу страхування (корпоративний сегмент).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2, 9:00 – 18:00, з перервою на обід.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912731
Старший менеджер проєктів, м. Київ
Ялтинська Європейська Стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука відкривають вакансію старшого/ї менеджера/ки проєктів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1679
Менеджер по роботі з корпоративними партнерами, м. Київ
Благодійна платформа dobro.ua (БО МБФ "Українська Біржа Благодійності) - українська фандрайзингова платформа, де кожен охочий може швидко та ефективно залучати кошти на благодійні та соціальні проєкти будь-якого спрямування, шукає менеджера/менеджерку по роботі з корпоративними партнерами.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912748
PR-менеджер в PinchukArtCentre, м. Київ
PinchukArtCentre шукає в команду PR-менеджера/менеджерку.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гібридний формат роботи (в офісі і віддалено).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912747
Кухар, помічник кухаря, м. Біла Церква
Потрібний кухар, помічник кухаря - чоловіки та жінки для приготування бургерів та шаурми.
Заробітна плата: 11 000 - 11 600 грн.
Графік роботи: 4/4 з 8:00 до 19:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Бармен, кухар, м. Курилівка
У кафе Modus (лівий берег) потрібен бармен, кухар.
Заробітна плата: 7 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Монтажник-будівельник, м. Дніпро
Потрібні монтажники-будівельники у виїздну бригаду.
Заробітна плата: 18 000 - 28 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Вихователь у приватний садок, м. Інженерний, Харківська область
У приватний садок потрібен вихователь.
Заробітна плата: 12 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Кур'єр, м. Умань
Потрибен кур'єр на скутер компанії в доставку сушi Sushi Minutka.
Заробітна плата: 13 000 - 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Офіс-менеджер, м. Дніпро, Соборний
ТОВ "ЦКРБ "ЕТАЛОН" запрошує до команди нових співробітників. Відкрита вакансія офіс-менеджера.
Заробітна плата: 28 000 - 40 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 -18:30, з понеділка по п’ятницю, субота, неділя — вихідний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Помічник кухаря, піцайоло, м. Київ
Потрібен помічник кухаря, піцайоло, з досвідом роботи від одного року.
Заробітна плата: 14 000 - 15 000 грн (від 750 за зміну, потім % від продаж).
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Водій, м. Одеса
Компанія "Просто переїзд" запрошує спеціаліста на посаду водія – мувера.
Заробітна плата: 20 000 - 22 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Співробітник з досвідом педагога, м. Вінниця
Запрошується на роботу фахівець з досвідом педагога.
Заробітна плата: 8 999 - 9 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Аутсорсингова компанія в пошуку співробітників, м. Дніпро
Аутсорсінгова компанія "Trust Hold" в пошуку менеджера.
Заробітна плата: 17 000 - 28 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт / 08:30 - 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Майстер лазерноі епіляції-косметолог, м. Київ
Запрошується майстр лазерної епіляції - косметолог в салон краси на Софіївській Борщагівці.
Заробітна плата: 15 000 - 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Консультант у магазин ІТ-техніки, м. Львів
Компанія Brain, яка працює на ринку ІТ продажів шукає до своєї команди працівника у роздрібну мережу магазинів на позицію консультанта.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5047037/
Менеджер з розвитку, м. Львів
Аврора мультимаркет запрошує на роботу менеджера з розвитку.
Заробітна плата: 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5049382/
Бухгалтер, м. Львів
Доставка їжі "LА П'ЄЦ" запрошує у свою команду бухгалтера з досвідом роботи, нарахування з/п та ведення ФОП.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00, Пн-Пт.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4898217/
Помічник категорійного менеджера, м. Дніпро
Долфі-Україна (дистрибуція торгових марок медичного обладнання, товарів для здоров’я) запрошує на роботу помічника категорійного менеджера.
Заробітна плата: 15 000 – 19 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5066425/
Майстер ділянки, цеху, м. Дніпро
Отис Тарда запрошує на роботу майстра дільниці (цеху). Цех металообробки.
Заробітна плата: 22 000 – 24 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт: 8:00−16:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5074858/
Оператор call-центру (інформаційна підтримка), м. Дніпро
Vodafone Україна запрошує на роботу оператора call-центру.
Заробітна плата: 10 200 – 13 400 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4722738/
Юрист, м. Київ
KarKat Fashion запрошує на роботу юриста.
Заробітна плата: 23 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: 4/2, 3/2, з 9:30 до 21:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5077748/
Спеціаліст технічної підтримки зі знаннями програмування, м. Київ
ТММ-Юкрейн запрошує на роботу спеціаліста технічної підтримки зі знанням програмування.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5036988/
Менеджер з супроводу міжнародних закупівель, м. Київ
Компанія ERC шукає менеджера з супроводу міжнародних закупівель.
Заробітна плата: 17 000 – 19 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3523570/
Майстер з ремонту годинників, продавець годинникових аксесуарів, м. Одеса
Сервісний центр у магазині годинників запрошує на роботу майстра.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: з 10 до 19, 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2033701/
Менеджер з розвитку, м. Одеса
Petimpex запрошує на роботу менеджера з розвитку (зоотовари).
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: Пн — Пт, з 9:00 -18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4997762/
Водій-охоронник групи мобільного реагування, м. Харків
Охоронна компанія "ВЕНБЕСТ" запрошує на роботу водія-охоронника групи мобільного реагування.
Заробітна плата: 12 000 – 17 500 грн.
Графік роботи: добовий 1/2, денний 08:00—20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5051230/
Продавець-консультант біжутерії, м. Харків
До магазину потрібен продавець-консультант для продажу біжутерії європейскіх та українських брендів.
Заробітна плата: 17 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5015905/
Інженер з проєктно-кошторисної роботи, помічник, м. Харків
Аса-Инжиниринг запрошує на роботу інженера з проєктно-кошторисної роботи.
Заробітна плата: 12 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: з 09:00 — 17:45.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5077644/
Менеджер з продажу, м. Запоріжжя
Підшипникцентр запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: 17 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5035525/
Старший пекар, бригадир пекарні, м. Запоріжжя
Мережа супермаркетів "VARUS" запрошує на роботу бригадира виробничої бригади (головного пекаря).
Заробітна плата: 11 250 – 12 375 грн.
Графік роботи: 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5004708/
Бухгалтер з обліку кадрів та заробітної плати, м. Запоріжжя
Мережа "Ваша оптика" шукає у свою команду бухгалтера з обліку кадрів та заробітної плати.
Заробітна плата: 10 000 грн.
Графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4919136/