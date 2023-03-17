Ринок праці в Україні: добірка відкритих вакансій

Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці Delo.ua, створеною спільно з Work.ua, GRC.UA та OLX Робота.

Журналісти та випускові редактори

Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускових редакторів.

Заробітна плата: за результатами співбесіди.

Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY

Аналітик товарних запасів, м. Київ

Представництво німецької компанії DIMAX Group GmbH, імпортер та представник в Україні ТМ "KONNER & SOHNEN" (Німеччина) — генератори, садова та силова техніка, та ТМ "Auto Welle" (Німеччина) — автоаксесуари, запрошує на роботу спеціаліста у фінансовий відділ на позицію товарного аналітика.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911351

Оцінювач, м. Київ

На посаду оцінювача в консалтингову компанію запрошуються спеціалісти різного рівня підготовки.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911766

Front-end React developer (Junior, Middle), м. Київ (віддалена робота)

Сервіс з надання проксі-серверів в оренду шукає до себе в команду front-end розробника для розробки і підтримки поточних і нових проектів.

Заробітна плата: від 35 000 до 75 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911908

Java-розробник (Junior, Middle), м. Київ

Сервіс з надання проксі-серверів в оренду шукає до себе в команду Java-розробника для розробки та підтримки внутрішніх сервісів.

Заробітна плата: від 30 000 до 90 000 грн.

Графік роботи: 5-ти денний робочий тиждень, восьмигодинний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911909

Трейдер-стажер, м. Київ

Промінвест Атлант оголошує про вакансію трейдер / фахівець з управління капіталом.

Заробітна плата: від 40 000 до 55 000 грн + % за результатами інвестиційної діяльності.

Графік роботи: 5-денний тиждень. Можливість віддаленої роботи та оптимізації графіка.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911962

Асистент керівника відділу ЗЕД, м. Київ

ТОВ "СИМЕДІКА УА" запрошує на роботу асистента керівника відділу ЗЕД.

Заробітна плата: від 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912395

Фінансовий аналітик / аналітикиня відділу фінансових рішень ЗЗР, м. Київ

Компанія Syngenta, яка працює на міжнародному ринку агрохімії, відкриває конкурс на вакансію фінансовий аналітик/аналітикиня відділу фінансових рішень ЗЗР.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 08:00, з 09:00 або з 10:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911354

Infrastructure System Administrator / Системний адміністратор інфраструктури, м. Київ

Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до своєї команди — системного адміністратора інфраструктури.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 09:00—18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911303

Presale manager (Project Manager), м. Київ

Компанія Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до себе у команду Presale manager (Project Manager).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00, віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911253

Project Manager, м. Київ

Компанія Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до себе у команду Presale manager (Project Manager).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 9:00—18:00, віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911945

Директор випробувальної лабораторії, м. Київ

ТОВ Інститут Агробіології запрошує на роботу директора випробувальної лабораторії (насіння, фітосанітарія).

Заробітна плата: від 20 000 до 25 000 грн.

Графік роботи: п’ятиденний робочий тиждень з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912785

Головний спеціаліст з малого бізнесу РП, м. Київ

ПриватБанк шукає головного спеціаліста з малого бізнесу РП.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912740

Менеджер з супроводу транспортного страхування (корпоративний сегмент), м. Київ

Компанія "ТВТ — Страховий Брокер" - українська компанія, яка надає сервіс у сфері страхування для підприємств та організацій України. Наразі компанія запрошує на роботу менеджера з супроводу транспортного страхування (корпоративний сегмент).

Заробітна плата: не вказаано.

Графік роботи: 5/2, 9:00 – 18:00, з перервою на обід.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912734

Фахівець тендерного відділу (страхування), м. Київ

Українська компанія "ТВТ — Страховий брокер", яка, працює на страховому ринку з 2007 року, запрошує до своєї команди фахівця тендерного відділу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2, 9:00 – 18:00, з перервою на обід.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912726

Менеджер з продажу страхування, м. Київ

Компанія "ТВТ — Страховий Брокер" - українська компанія, яка надає сервіс у сфері страхування для підприємств та організацій України. Наразі компанія запрошує на роботу менеджера з продажу страхування (корпоративний сегмент).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2, 9:00 – 18:00, з перервою на обід.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912731

Старший менеджер проєктів, м. Київ

Ялтинська Європейська Стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука відкривають вакансію старшого/ї менеджера/ки проєктів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1679

Менеджер по роботі з корпоративними партнерами, м. Київ

Благодійна платформа dobro.ua (БО МБФ "Українська Біржа Благодійності) - українська фандрайзингова платформа, де кожен охочий може швидко та ефективно залучати кошти на благодійні та соціальні проєкти будь-якого спрямування, шукає менеджера/менеджерку по роботі з корпоративними партнерами.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912748

PR-менеджер в PinchukArtCentre, м. Київ

PinchukArtCentre шукає в команду PR-менеджера/менеджерку.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: гібридний формат роботи (в офісі і віддалено).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69912747

Кухар, помічник кухаря, м. Біла Церква

Потрібний кухар, помічник кухаря - чоловіки та жінки для приготування бургерів та шаурми.

Заробітна плата: 11 000 - 11 600 грн.

Графік роботи: 4/4 з 8:00 до 19:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Бармен, кухар, м. Курилівка

У кафе Modus (лівий берег) потрібен бармен, кухар.

Заробітна плата: 7 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Монтажник-будівельник, м. Дніпро

Потрібні монтажники-будівельники у виїздну бригаду.

Заробітна плата: 18 000 - 28 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Вихователь у приватний садок, м. Інженерний, Харківська область

У приватний садок потрібен вихователь.

Заробітна плата: 12 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Кур'єр, м. Умань

Потрибен кур'єр на скутер компанії в доставку сушi Sushi Minutka.

Заробітна плата: 13 000 - 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Офіс-менеджер, м. Дніпро, Соборний

ТОВ "ЦКРБ "ЕТАЛОН" запрошує до команди нових співробітників. Відкрита вакансія офіс-менеджера.

Заробітна плата: 28 000 - 40 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 -18:30, з понеділка по п’ятницю, субота, неділя — вихідний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Помічник кухаря, піцайоло, м. Київ

Потрібен помічник кухаря, піцайоло, з досвідом роботи від одного року.

Заробітна плата: 14 000 - 15 000 грн (від 750 за зміну, потім % від продаж).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Водій, м. Одеса

Компанія "Просто переїзд" запрошує спеціаліста на посаду водія – мувера.

Заробітна плата: 20 000 - 22 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Співробітник з досвідом педагога, м. Вінниця

Запрошується на роботу фахівець з досвідом педагога.

Заробітна плата: 8 999 - 9 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Аутсорсингова компанія в пошуку співробітників, м. Дніпро

Аутсорсінгова компанія "Trust Hold" в пошуку менеджера.

Заробітна плата: 17 000 - 28 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт / 08:30 - 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Майстер лазерноі епіляції-косметолог, м. Київ

Запрошується майстр лазерної епіляції - косметолог в салон краси на Софіївській Борщагівці.

Заробітна плата: 15 000 - 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Консультант у магазин ІТ-техніки, м. Львів

Компанія Brain, яка працює на ринку ІТ продажів шукає до своєї команди працівника у роздрібну мережу магазинів на позицію консультанта.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5047037/

Менеджер з розвитку, м. Львів

Аврора мультимаркет запрошує на роботу менеджера з розвитку.

Заробітна плата: 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5049382/

Бухгалтер, м. Львів

Доставка їжі "LА П'ЄЦ" запрошує у свою команду бухгалтера з досвідом роботи, нарахування з/п та ведення ФОП.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00, Пн-Пт.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4898217/

Помічник категорійного менеджера, м. Дніпро

Долфі-Україна (дистрибуція торгових марок медичного обладнання, товарів для здоров’я) запрошує на роботу помічника категорійного менеджера.

Заробітна плата: 15 000 – 19 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5066425/

Майстер ділянки, цеху, м. Дніпро

Отис Тарда запрошує на роботу майстра дільниці (цеху). Цех металообробки.

Заробітна плата: 22 000 – 24 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт: 8:00−16:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5074858/

Оператор call-центру (інформаційна підтримка), м. Дніпро

Vodafone Україна запрошує на роботу оператора call-центру.

Заробітна плата: 10 200 – 13 400 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4722738/

Юрист, м. Київ

KarKat Fashion запрошує на роботу юриста.

Заробітна плата: 23 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: 4/2, 3/2, з 9:30 до 21:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5077748/

Спеціаліст технічної підтримки зі знаннями програмування, м. Київ

ТММ-Юкрейн запрошує на роботу спеціаліста технічної підтримки зі знанням програмування.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5036988/

Менеджер з супроводу міжнародних закупівель, м. Київ

Компанія ERC шукає менеджера з супроводу міжнародних закупівель.

Заробітна плата: 17 000 – 19 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3523570/

Майстер з ремонту годинників, продавець годинникових аксесуарів, м. Одеса

Сервісний центр у магазині годинників запрошує на роботу майстра.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: з 10 до 19, 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2033701/

Менеджер з розвитку, м. Одеса

Petimpex запрошує на роботу менеджера з розвитку (зоотовари).

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: Пн — Пт, з 9:00 -18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4997762/

Водій-охоронник групи мобільного реагування, м. Харків

Охоронна компанія "ВЕНБЕСТ" запрошує на роботу водія-охоронника групи мобільного реагування.

Заробітна плата: 12 000 – 17 500 грн.

Графік роботи: добовий 1/2, денний 08:00—20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5051230/

Продавець-консультант біжутерії, м. Харків

До магазину потрібен продавець-консультант для продажу біжутерії європейскіх та українських брендів.

Заробітна плата: 17 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5015905/

Інженер з проєктно-кошторисної роботи, помічник, м. Харків

Аса-Инжиниринг запрошує на роботу інженера з проєктно-кошторисної роботи.

Заробітна плата: 12 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: з 09:00 — 17:45.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5077644/

Менеджер з продажу, м. Запоріжжя

Підшипникцентр запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 17 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5035525/

Старший пекар, бригадир пекарні, м. Запоріжжя

Мережа супермаркетів "VARUS" запрошує на роботу бригадира виробничої бригади (головного пекаря).

Заробітна плата: 11 250 – 12 375 грн.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5004708/

Бухгалтер з обліку кадрів та заробітної плати, м. Запоріжжя

Мережа "Ваша оптика" шукає у свою команду бухгалтера з обліку кадрів та заробітної плати.

Заробітна плата: 10 000 грн.

Графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4919136/