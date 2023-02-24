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Робота в Україні: відкриті вакансії для пошукачів
Платформи для пошуку роботи Work.ua, OLX Робота та GRC.UA склали список вакансій в Україні. Актуальні робочі місця для пошукачів - в добірці Delo.ua.
Журналісти та випускаючі редактори
Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускаючих редакторів.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY
Менеджер з продажу трубопровідної та запірної арматури, м. Київ
УКСПАР запрошує на роботу менеджера з продажу трубопровідної та запірної арматури (B2B та B2C).
Заробітна плата: 30 000 грн + % від продажів.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910716
Бухгалтер / Помічник бухгалтера, м. Київ
УКСПАР запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910711
Юрист, м. Київ
Адвокатська фірма PRAGNUM оголошує про відкриття вакансії юриста.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911294
Facebook / TikTok Media Buyer, віддалена робота
Українська арбітражна команда запрошує на роботу контент фахівця.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911251
Торговий представник, м. Київ
Компанія з виробництва ЛГВ оголошує набір на посадуТоргового представника для роботи в місті та по області.
Заробітна плата: ЗП (ставка + бонусна частина + пріоритетні завдання).
Графік роботи: 5-ти денний робочий тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911307
Media Buyer (PPC/UAC/FB)
UPSTARS — продуктова IT-компанія, яка запускає зіркові проєкти у сфері iGaming, шукає Media Buyer(UAC/PPC/FB).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: гібридна робота — з дому чи з офісу.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911298
Менеджер з закупівель (Procurement Manager), м. Київ
"Productech" – американська компанія, яка виробляє та продає електроніку своїх брендів на Amazon, eBay, Walmart та власних сайтах. Працює з 2015 року, штаб-квартира в Майямі, США. Компанія запрошує до своєї команди менеджера з закупівель (Procurement Manager).
Заробітна плата: ставка з прив'язкою до курсу $ + бонуси за виконання KPIs.
Графік роботи: віддалений формат роботи; з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910676
Middle / Senior PPC Specialist (Amazon), віддалений формат роботи
"Productech"– американська компанія, яка виробляє та продає електроніку своїх брендів на Amazon, eBay, Walmart та власних сайтах. Працює з 2015 року, штаб-квартира в Майямі, США. Компанія запрошує до своєї команди middle / senior PPC specialist (Amazon).
Заробітна плата: ставка з прив’язкою до курсу $ + бонус від прибутку.
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911196
Бухгалтер
Міжнародна компанія Bolt запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: випробувальний термін (1−2 місяці) — 18 000 грн, потім 20 000 грн з можливістю зростання.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911210
Менеджер-оператор контакт-центру, м. Київ
Міжнародна компанія Bolt запрошує на роботу менеджера-оператора контакт-центру.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 9:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911250
Аналітик 1С, м, Київ
Компанія SI BIS — компанія у галузі системної інтеграції з 20-річною історією, запрошує вас стати частиною команди на посаді аналітика 1С.
Заробітна плата: від 10 000 до 12 500 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/47
Infrastructure System Administrator / Системний адміністратор інфраструктури
Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до своєї команди — системного адміністратора інфраструктури.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт, 09:00—18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911303
Presale manager (Project Manager), м. Київ
Компанія Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до себе у команду Presale manager (Project Manager).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00, віддалено.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911253
Фінансовий аналітик / аналітикиня відділу Фінансових Рішень ЗЗР, м. Київ
Компанія Syngenta - компанія, яка працює на міжнародному ринку агрохімії відкриває конкурс на вакансію фінансовий аналітик/аналітикиня відділу фінансових рішень ЗЗР.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 08:00, з 09:00 або з 10:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911354
Менеджер / Менеджерка з дослідження ринку (Market Intelligence Manager), м. Київ
Компанія Syngenta - компанія, яка працює на міжнародному ринку агрохімії відкриває конкурс на вакансію менеджер/ менеджерка з дослідження ринку (Market Intelligence Manager).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 08:00, з 09:00 або з 10:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911353
Начальник відділу фінансового моніторингу / Відповідальний працівник
Команда ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує на роботу начальника відділу фінансового моніторингу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота – неділя - вихідні дні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911368
Заступник головного бухгалтера, м. Київ
Команда ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує на роботу заступника головного бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота – неділя - вихідні дні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911371
Фахівець по роботі з клієнтами управління розвитку платіжного бізнесу, м. Київ
ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує до команди фахівця по роботі з клієнтами управління розвитку платіжного бізнесу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота – неділя - вихідні дні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911373
Начальник відділу внутрішнього аудиту, м. Київ
ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує до команди начальника відділу внутрішнього аудиту.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота – неділя - вихідні дні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911370
Фахівець по роботі з банківськими установам і фінансовими компаніями, м. Київ
Команда ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує на роботу фахівця по роботі з банківськими установами і фінансовими компаніями управління розвитку платіжного бізнесу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота – неділя - вихідні дні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911370
Керівник служби технічної підтримки, м. Київ
Команда ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує до роботи керівника служби технічної підтримки.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911374
Менеджер ЗЕД з експорту сільськогосподарської продукції, м. Київ
ФПК РЕСУРСГРУПП запрошує на роботу менеджера ЗЕД з експорту сільськогосподарської продукції.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910743
Менеджер ЗЕД з імпорту продовольчих товарів, м. Київ
ФПК РЕСУРСГРУПП запрошує на роботу менеджера ЗЕД з імпорту продовольчих товарів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910744
Майстер манікюра та педікюра, м. Київ
Салон шукає майстра манікюра та педікюра.
Заробітна плата: 15 000 - 30 000 грн (від 800-2000 грн в зміну).
Графік роботи: повна зайнятість.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Адміністратор в салон краси, м. Запоріжжя
В салон краси потрібен адміністратор.
Заробітна плата: 10 000 грн.
Графік роботи: 2/2 (15 робочих змін на місяць).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Оператор-адміністратор телеграм чату, м. Дніпро
АН "Дніпро Нерухомість_2005" запрошує до команди оператора-адміністратора телеграм чату.
Заробітна плата: 5 000 - 15 000 грн + % від прибутку (договірна).
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Приймальник-вантажник, Пасіки-Зубрицькі, Львівська область
Нова пошта у с. Пасіки-Зубрицьких запрошує на роботу приймальника-вантажника.
Заробітна плата: 11 000 - 13 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Оператор доставки суші, м. Львів
Потрібен оператор на доставку суші (обслуговування клієнтів по телефону та на точці продажу).
Заробітна плата: 18 000 - 20 000 грн (від 700грн/зміна)
Графік роботи: 5/2 чи 4/3 10:00-22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Консультант інформаційної лінії візового центру, м. Хмельницький
ARCE спільно з візовим центром запрошує на роботу "Консультант інформаційної лінії".
Заробітна плата: 13 000 - 14 000 грн.
Графік роботи: 5/7 (6:30—14:00, субота і неділя - вих.).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Комплектувальник товарів, м. Одеса
"Сільпо" запрошує на роботу комплектувальника товарів. Робота для студентів.
Заробітна плата: 5 600 - 7 100 грн.
Графік роботи: можна працювати від 4-5 годин на день або 1-2 дні на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Сантехнік, м. Запоріжжя
У сервісну організацію Line-service потрібен спеціаліст із сантехніки, електрики та спеціаліст широкого спектру (майстер на годину) для вирішення дрібних побутових проблем.
Заробітна плата: 400 - 2 000 грн/за годину.
Графік роботи: часткова зайнятість.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Майстер манікюра, м. Київ
Салон краси потрібен майстер манікюра з досвідом роботи.
Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: 2/2, 3/3.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Промоутер, Дрогобич, Львівська область
Компанія "Смачна питна вода" I’m пропонує роботу. Для проведення маркетингових активностей компанія шукає кандидата на посаду промоутер.
Заробітна плата: 50 - 100 грн / за годину.
Графік роботи: сезонна робота.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Рієлтор, м. Київ
Агентство нерухомості пропонує роботу риієлтором. Компанія займається орендою офісних приміщень та квартир в Дарницькому районі.
Заробітна плата: 20 000 - 60 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Рієлтор, м. Одеса
Компанія нерухомості "Прем'єр" пропонує престижну роботу рієлтора.
Заробітна плата: 20 000 - 70 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Консультант з інформування клієнтів, м. Луцьк
Датагруп & Volia запрошує на роботу консультанта з інформування клієнтів.
Заробітна плата: 7 000 – 10 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4332944/
Контент-менеджер сайту, м. Київ
Адат - компанія, яка займається системами безпеки, розумний будинок, енергоефективністю та інженерними системами, шукає у свою команду контент-менеджера, адміністратора сайту.
Заробітна плата: 17 000 грн.
Графік роботи: пн-пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4973403/
Помічник маркетолога, м. Київ
Сан Трейд запрошує на роботу помічника маркетолога.
Заробітна плата: 20 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт (гібридний графік).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5006232/
Касир, м. Одеса
Comfy запрошує на роботу касира.
Заробітна плата: 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2432161/
Продавець продовольчих товарів, м. Черкаси
Мережа супермаркетів Фора запрошує на роботу продавця продовольчих товарів.
Заробітна плата: 8 000 – 9 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкетаа за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5032542/
Заступник начальника відділення поштового зв'язку, м. Одеса
АТ "Укрпошта" — національний оператор поштового зв’язку шукає для роботи заступника начальника відділення зв’язку поштового.
Заробітна плата: 10 500 грн.
Графік роботи: робочий тиждень — 40 годин.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3762583/
Викладач вокалу, хорового співу, м. Полтава
Школа Паросток запрошує на роботу викладача вокалу, хорового співу.
Заробітна плата: 8 000 – 10 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, субота за домовленістю.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5046509/
Вокаліст, м. Чернігів
Сіверські клейноди, академічний ансамбль пісні і танцю запрошує на роботу вокаліста.
Заробітна плата: 6 000 – 8 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4967446/
Викладач фортепіано, м. Київ
Творча команда сімейної музичної студії "Грати легко" для дорослих та дітей шукає викладача фортепіано.
Заробітна плата: 27 000 грн.
Графік роботи: повна зайнятість від 3−4 робочих днів (робочі дні можуть включати суботу та неділю).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3423606/
Фотограф, відеограф, м. Київ
Сів Груп запрошує на роботу фотографа, відеографа.
Заробітна плата: 17 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5033535/
Системний адміністратор, м. Дніпро
Продуктова українська компанія Work.ua запрошує на роботу системного адміністратора.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4645438/
Вантажник, м. Чернівці
Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу вантажника.
Заробітна плата: 10 190 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4905028/
Комплектувальник, м. Львів
Група компаній "Сузір'я" — український виробник товарів для тварин запрошує на роботу комплектувальника.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: позмінний, з 8:00 до 20:00, 2/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5044645/