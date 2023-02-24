Робота в Україні: відкриті вакансії для пошукачів

Платформи для пошуку роботи Work.ua, OLX Робота та GRC.UA склали список вакансій в Україні. Актуальні робочі місця для пошукачів - в добірці Delo.ua.

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Журналісти та випускаючі редактори

Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускаючих редакторів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY

Менеджер з продажу трубопровідної та запірної арматури, м. Київ

УКСПАР запрошує на роботу менеджера з продажу трубопровідної та запірної арматури (B2B та B2C).

Заробітна плата: 30 000 грн + % від продажів.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910716

Бухгалтер / Помічник бухгалтера, м. Київ

УКСПАР запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910711

Юрист, м. Київ

Адвокатська фірма PRAGNUM оголошує про відкриття вакансії юриста.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911294

Facebook / TikTok Media Buyer, віддалена робота

Українська арбітражна команда запрошує на роботу контент фахівця.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911251

Торговий представник, м. Київ

Компанія з виробництва ЛГВ оголошує набір на посадуТоргового представника для роботи в місті та по області.

Заробітна плата: ЗП (ставка + бонусна частина + пріоритетні завдання).

Графік роботи: 5-ти денний робочий тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911307

Media Buyer (PPC/UAC/FB)

UPSTARS — продуктова IT-компанія, яка запускає зіркові проєкти у сфері iGaming, шукає Media Buyer(UAC/PPC/FB).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: гібридна робота — з дому чи з офісу.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911298

Менеджер з закупівель (Procurement Manager), м. Київ

"Productech" – американська компанія, яка виробляє та продає електроніку своїх брендів на Amazon, eBay, Walmart та власних сайтах. Працює з 2015 року, штаб-квартира в Майямі, США. Компанія запрошує до своєї команди менеджера з закупівель (Procurement Manager).

Заробітна плата: ставка з прив'язкою до курсу $ + бонуси за виконання KPIs.

Графік роботи: віддалений формат роботи; з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910676

Middle / Senior PPC Specialist (Amazon), віддалений формат роботи

"Productech"– американська компанія, яка виробляє та продає електроніку своїх брендів на Amazon, eBay, Walmart та власних сайтах. Працює з 2015 року, штаб-квартира в Майямі, США. Компанія запрошує до своєї команди middle / senior PPC specialist (Amazon).

Заробітна плата: ставка з прив’язкою до курсу $ + бонус від прибутку.

Графік роботи: гнучкий.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911196

Бухгалтер

Міжнародна компанія Bolt запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: випробувальний термін (1−2 місяці) — 18 000 грн, потім 20 000 грн з можливістю зростання.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911210

Менеджер-оператор контакт-центру, м. Київ

Міжнародна компанія Bolt запрошує на роботу менеджера-оператора контакт-центру.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911250

Аналітик 1С, м, Київ

Компанія SI BIS — компанія у галузі системної інтеграції з 20-річною історією, запрошує вас стати частиною команди на посаді аналітика 1С.

Заробітна плата: від 10 000 до 12 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/47

Infrastructure System Administrator / Системний адміністратор інфраструктури

Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до своєї команди — системного адміністратора інфраструктури.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 09:00—18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911303

Presale manager (Project Manager), м. Київ

Компанія Sim-Networks Ukraine (дочірня компанія німецької Netversor GmbH) запрошує до себе у команду Presale manager (Project Manager).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00, віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911253

Фінансовий аналітик / аналітикиня відділу Фінансових Рішень ЗЗР, м. Київ

Компанія Syngenta - компанія, яка працює на міжнародному ринку агрохімії відкриває конкурс на вакансію фінансовий аналітик/аналітикиня відділу фінансових рішень ЗЗР.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 08:00, з 09:00 або з 10:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911354

Менеджер / Менеджерка з дослідження ринку (Market Intelligence Manager), м. Київ

Компанія Syngenta - компанія, яка працює на міжнародному ринку агрохімії відкриває конкурс на вакансію менеджер/ менеджерка з дослідження ринку (Market Intelligence Manager).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 08:00, з 09:00 або з 10:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911353

Начальник відділу фінансового моніторингу / Відповідальний працівник

Команда ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує на роботу начальника відділу фінансового моніторингу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота – неділя - вихідні дні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911368

Заступник головного бухгалтера, м. Київ

Команда ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує на роботу заступника головного бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота – неділя - вихідні дні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911371

Фахівець по роботі з клієнтами управління розвитку платіжного бізнесу, м. Київ

ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує до команди фахівця по роботі з клієнтами управління розвитку платіжного бізнесу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота – неділя - вихідні дні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911373

Начальник відділу внутрішнього аудиту, м. Київ

ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує до команди начальника відділу внутрішнього аудиту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота – неділя - вихідні дні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911370

Фахівець по роботі з банківськими установам і фінансовими компаніями, м. Київ

Команда ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує на роботу фахівця по роботі з банківськими установами і фінансовими компаніями управління розвитку платіжного бізнесу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, субота – неділя - вихідні дні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911370

Керівник служби технічної підтримки, м. Київ

Команда ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" запрошує до роботи керівника служби технічної підтримки.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911374

Менеджер ЗЕД з експорту сільськогосподарської продукції, м. Київ

ФПК РЕСУРСГРУПП запрошує на роботу менеджера ЗЕД з експорту сільськогосподарської продукції.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910743

Менеджер ЗЕД з імпорту продовольчих товарів, м. Київ

ФПК РЕСУРСГРУПП запрошує на роботу менеджера ЗЕД з імпорту продовольчих товарів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910744

Майстер манікюра та педікюра, м. Київ

Салон шукає майстра манікюра та педікюра.

Заробітна плата: 15 000 - 30 000 грн (від 800-2000 грн в зміну).

Графік роботи: повна зайнятість.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Адміністратор в салон краси, м. Запоріжжя

В салон краси потрібен адміністратор.

Заробітна плата: 10 000 грн.

Графік роботи: 2/2 (15 робочих змін на місяць).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Оператор-адміністратор телеграм чату, м. Дніпро

АН "Дніпро Нерухомість_2005" запрошує до команди оператора-адміністратора телеграм чату.

Заробітна плата: 5 000 - 15 000 грн + % від прибутку (договірна).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Приймальник-вантажник, Пасіки-Зубрицькі, Львівська область

Нова пошта у с. Пасіки-Зубрицьких запрошує на роботу приймальника-вантажника.

Заробітна плата: 11 000 - 13 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Оператор доставки суші, м. Львів

Потрібен оператор на доставку суші (обслуговування клієнтів по телефону та на точці продажу).

Заробітна плата: 18 000 - 20 000 грн (від 700грн/зміна)

Графік роботи: 5/2 чи 4/3 10:00-22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Консультант інформаційної лінії візового центру, м. Хмельницький

ARCE спільно з візовим центром запрошує на роботу "Консультант інформаційної лінії".

Заробітна плата: 13 000 - 14 000 грн.

Графік роботи: 5/7 (6:30—14:00, субота і неділя - вих.).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Комплектувальник товарів, м. Одеса

"Сільпо" запрошує на роботу комплектувальника товарів. Робота для студентів.

Заробітна плата: 5 600 - 7 100 грн.

Графік роботи: можна працювати від 4-5 годин на день або 1-2 дні на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Сантехнік, м. Запоріжжя

У сервісну організацію Line-service потрібен спеціаліст із сантехніки, електрики та спеціаліст широкого спектру (майстер на годину) для вирішення дрібних побутових проблем.

Заробітна плата: 400 - 2 000 грн/за годину.

Графік роботи: часткова зайнятість.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Майстер манікюра, м. Київ

Салон краси потрібен майстер манікюра з досвідом роботи.

Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: 2/2, 3/3.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Промоутер, Дрогобич, Львівська область

Компанія "Смачна питна вода" I’m пропонує роботу. Для проведення маркетингових активностей компанія шукає кандидата на посаду промоутер.

Заробітна плата: 50 - 100 грн / за годину.

Графік роботи: сезонна робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Рієлтор, м. Київ

Агентство нерухомості пропонує роботу риієлтором. Компанія займається орендою офісних приміщень та квартир в Дарницькому районі.

Заробітна плата: 20 000 - 60 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Рієлтор, м. Одеса

Компанія нерухомості "Прем'єр" пропонує престижну роботу рієлтора.

Заробітна плата: 20 000 - 70 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Консультант з інформування клієнтів, м. Луцьк

Датагруп & Volia запрошує на роботу консультанта з інформування клієнтів.

Заробітна плата: 7 000 – 10 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4332944/

Контент-менеджер сайту, м. Київ

Адат - компанія, яка займається системами безпеки, розумний будинок, енергоефективністю та інженерними системами, шукає у свою команду контент-менеджера, адміністратора сайту.

Заробітна плата: 17 000 грн.

Графік роботи: пн-пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4973403/

Помічник маркетолога, м. Київ

Сан Трейд запрошує на роботу помічника маркетолога.

Заробітна плата: 20 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт (гібридний графік).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5006232/

Касир, м. Одеса

Comfy запрошує на роботу касира.

Заробітна плата: 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2432161/

Продавець продовольчих товарів, м. Черкаси

Мережа супермаркетів Фора запрошує на роботу продавця продовольчих товарів.

Заробітна плата: 8 000 – 9 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкетаа за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5032542/

Заступник начальника відділення поштового зв'язку, м. Одеса

АТ "Укрпошта" — національний оператор поштового зв’язку шукає для роботи заступника начальника відділення зв’язку поштового.

Заробітна плата: 10 500 грн.

Графік роботи: робочий тиждень — 40 годин.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3762583/

Викладач вокалу, хорового співу, м. Полтава

Школа Паросток запрошує на роботу викладача вокалу, хорового співу.

Заробітна плата: 8 000 – 10 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, субота за домовленістю.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5046509/

Вокаліст, м. Чернігів

Сіверські клейноди, академічний ансамбль пісні і танцю запрошує на роботу вокаліста.

Заробітна плата: 6 000 – 8 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4967446/

Викладач фортепіано, м. Київ

Творча команда сімейної музичної студії "Грати легко" для дорослих та дітей шукає викладача фортепіано.

Заробітна плата: 27 000 грн.

Графік роботи: повна зайнятість від 3−4 робочих днів (робочі дні можуть включати суботу та неділю).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3423606/

Фотограф, відеограф, м. Київ

Сів Груп запрошує на роботу фотографа, відеографа.

Заробітна плата: 17 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5033535/

Системний адміністратор, м. Дніпро

Продуктова українська компанія Work.ua запрошує на роботу системного адміністратора.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4645438/

Вантажник, м. Чернівці

Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу вантажника.

Заробітна плата: 10 190 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4905028/

Комплектувальник, м. Львів

Група компаній "Сузір'я" — український виробник товарів для тварин запрошує на роботу комплектувальника.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: позмінний, з 8:00 до 20:00, 2/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5044645/