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Актуальні вакансії для пошукачів: топ добірка
Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.UA склали список актуальних вакансій в Україні. Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці.
Журналісти та випускаючі редактори
Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускаючих редакторів.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY
Заступник головного бухгалтера, м. Київ
Фуд Експрес запрошує на роботу заступника головного бухгалтера з досвідом роботи в оптовій та роздрібній торгівлі для ведення бухгалтерського та податкового обліку юридичних компаній з різними системами оподаткування.
Заробітна плата: 23 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 — 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5045881/
Помічник адвоката, м. Київ
Адвокатське бюро Івана Хомича — це юридична фірма в Україні з питань пенсійного забезпечення та спадкових правовідносин, в пошуках помічника адвоката.
Заробітна плата: 10 000 – 17 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3341155/
Інженер-енергетик, м. Київ
Датагруп & Volia - провідний оператор зв’язку українського ринку телекомунікацій, запрошує до команди інженера-енергетика.
Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: Пн — Пт, Сб та Нд — вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4987222/
Продавець-консультант, м. Київ
Торгівельна марка Viani, українській виробник одягу для дівчаток та жінок, оголошує набір на вакансію продавець-консультант в магазин, який знаходиться в ТРЦ "Lavina".
Заробітна плата: 16 000 – 19 000 грн.
Графік роботи: з 9−30 до 21−00. Субота та неділя- робочі у високий сезон. В меньш активні місяці графік роботи 2/2 або 4/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3354967/
Оператор call-центра, м. Київ
Аутсорсинговий проєкт шукає кандидата на посаду оператора call centre.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5036722/
Керівник відділу маркетингу та реклами, м. Дніпро
ТОВ "ПЕРФЕКТ МОТОРС" відкрила в м. Дніпро новий концептуальний дилерський центр HYUNDAI (продаж автомобілів, запчастин і повний цикл сервісного обслуговування) та запрошує в свою команду керівника відділу маркетингу та реклами.
Заробітна плата: 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4559641/
Заступник головного бухгалтера, м. Дніпро
ДЗМЗБК запрошує на роботу заступника головного бухгалтера. Посада суміщає обовязки секретаря і заступника головного бухгалтера.
Заробітна плата: 15 000 – 16 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт с 8:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4313256/
Провідний фахівець відділу логістики інтернет-продажів, м. Дніпро
Prostor запрошує на роботу фахівця відділу логістики інтернет-продажів.
Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5039399/
Водій зі своїм автомобілем, м. Дніпро
Мережа гіпермаркетів FOZZY — це оптово-роздрібні магазини, що працюють у форматі Cash and Carry, з широким асортиментом, які об'єднують продуктові і непродуктові напрямки. Інтернет-магазин Фоззі запрошує кандидатів на посаду водія зі своїм авто (пікап, пірожок).
Заробітна плата: 16 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4979303/
Менеджер з продажу, м. Дніпро
Education.ua — це каталог усіх навчальних закладів та подій, які існують в Україні та за її межами: виші, коледжі, училища, школи, курси, тренінги, репетитори. Компанія запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: 10 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: пн-пт, 9:00−18:00, обід з 13:00 до 14:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5029085/
Фармацевт, м. Львів
Мережа аптек-оптик Біомед запрошує на роботу фармацевта.
Заробітна плата: 13 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5007112/
Рекрутер, HR-менеджер, м. Львів
ПП "Соловій-Транс" — компанія на українському ринку в сфері міжнародних перевезень, запрошує на роботу рекрутера / HR Generalist.
Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5017717/
Оператор ПК (складський облік), комірник, м. Львів
Компанія "SAVSERVICE" — національний дистрибутор продовольчої та непродовольчої групи товарів вітчизняних та світових виробників, запрошує на роботу оператора складу.
Заробітна плата: 14 000 – 15 500 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5046306/
Менеджер з логістики, м. Львів
Транспортно-логістична компанія Hegelmann Transporte запрошує на роботу менеджера з логістики.
Заробітна плата: 12 500 – 15 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00. Субота/Неділя — вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5010589/
Адміністратор косметології, м. Львів
Косметологія Олійник — клініка естетичної медицини і апаратних технологій з 2016 року, у зв’язку з розширенням запрошує наа роботу адміністратора.
Заробітна плата: 14 000 – 18 000 грн + % від продажів.
Графік роботи: 2/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3745140/
Продавець-консультант, м. Одеса
Зоомагазин Містер Дог запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2636989/
Вихователь м. Одеса
Дитячий клуб-садок Щастя запрошує на роботу вихователя.
Заробітна плата: 10 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4965694/
Відеооператор предметної зйомки, м. Одеса
Медіакомпанія Troom Troom запрошує до своєї команди відеооператора з навичками зйомки у техніці stop-motion на проект Лалілу.
Заробітна плата: 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4713355/
Оператор 1С, м. Київ
Chantal group у зв’язку зі збільшенням штату запрошує на постійну роботу операціоніста (оператора) "1С".
Заробітна плата: 8 000 - 12 000 грн.
Графік роботи: з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/975
Продавець-консультант, м. Київ
Мережа магазинів спідньої білизни Chantal store запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: з 10:00 до 22:00 (у військовий час уточнювати).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/978
Журналіст-розслідувач, ведучий YouTube-каналу, м. Київ
Запрошуються до співпраці у новий медіапроєкт журналістів-розслідувачів, дослідників
Заробітна плата: 20 000 - 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/74
SMM / Digital фахівець, м. Київ
Cultpromotion запрошує на роботу SMM / Digital фахівця.
Заробітна плата: 25 000 - 45 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/959
Call center representative (inbound and outbound line)
В зв'язку з розширенням VEN Commerce Ltd (представництво в Україні) шукає в команду оператора контакт-центра зі знанням англійської мови (вхідна та вихідна лінія).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 16:00-01:00 (за Київським часом) 9:00-18:00 (по Нью-Йорку), 2/2: 2 дні робочі, 2 вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69909959
Дизайнер, м. Київ
Компанія Sculptor Lash — компанія з продажу косметичних засобів і матеріалів для нарощування та догляду за віями і бровами, запрошує на роботу дизайнера.
Заробітна плата: 20 000 - 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910379
Менеджер відділу операційної якості
Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу менеджера відділу операційної якості.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910442
Провідний фахівець з обліку
Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу провідного фахівця з обліку (Група запуску обліку Європи).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910441
Проєктний менеджер групитарифів та ціноутворення
Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу проектного менеджера групи тарифів та ціноутворення (Департамент маркетингу).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910439
CRM-менеджер
Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу CRM-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910438
Аналітик даних
Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу аналітика даних.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910436
Старший бухгалтер
Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу старшого бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910435
Менеджер з управління документообігом
Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу менеджера з управління документообігом.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910434
Бухгалтер
Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910433
Керівник проєктів та програм
Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу керівника проєктів та програм (нематеріальне виробництво).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910432
Head of PPC
Dentsu Ukraine запрошує на роботу head of PPC.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 або 10:00 до 18:00 або 19:00 відповідно.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1999
Менеджер з продажу закордонної нерухомості
Агентства нерухомості Legion Real Estate запрошує на роботу менеджера з продажу закордонної нерухомості.
Заробітна плата: 65 000 - 100 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910430
Менеджер з продажу
Компанія Ncase (основний напрямок діяльності: оптова реалізація аксесуарів для смартфонів та планшетів) запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: від 25 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00−18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910444
Головний бухгалтер, м. Київ
УКСПАР запрошує на роботу головного бухгалтера.
Заробітна плата: 25 000 грн.
Графік роботи: невказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910641
Торговий представник, м. Вінниця
OLYMP Alcohol Company запрошує на роботу торгового представника.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910484
Регіональний менеджер, м. Київ
Компанія Рост запрошує на роботу менеджера по роботі з клієнтами.
Заробітна плата: від 25 000 грн (після випробувального терміну: 25 000 + бонуси за результатами співбесіди)
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911201