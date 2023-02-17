Актуальні вакансії для пошукачів: топ добірка

Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.UA склали список актуальних вакансій в Україні. Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці.

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Журналісти та випускаючі редактори

Редакція Delo.ua шукає у свою команду журналістів та випускаючих редакторів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: фултайм 5 днів на тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: bit.ly/3KdaWYY

Заступник головного бухгалтера, м. Київ

Фуд Експрес запрошує на роботу заступника головного бухгалтера з досвідом роботи в оптовій та роздрібній торгівлі для ведення бухгалтерського та податкового обліку юридичних компаній з різними системами оподаткування.

Заробітна плата: 23 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 — 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5045881/

Помічник адвоката, м. Київ

Адвокатське бюро Івана Хомича — це юридична фірма в Україні з питань пенсійного забезпечення та спадкових правовідносин, в пошуках помічника адвоката.

Заробітна плата: 10 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3341155/

Інженер-енергетик, м. Київ

Датагруп & Volia - провідний оператор зв’язку українського ринку телекомунікацій, запрошує до команди інженера-енергетика.

Заробітна плата: 20 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: Пн — Пт, Сб та Нд — вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4987222/

Продавець-консультант, м. Київ

Торгівельна марка Viani, українській виробник одягу для дівчаток та жінок, оголошує набір на вакансію продавець-консультант в магазин, який знаходиться в ТРЦ "Lavina".

Заробітна плата: 16 000 – 19 000 грн.

Графік роботи: з 9−30 до 21−00. Субота та неділя- робочі у високий сезон. В меньш активні місяці графік роботи 2/2 або 4/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3354967/

Оператор call-центра, м. Київ

Аутсорсинговий проєкт шукає кандидата на посаду оператора call centre.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5036722/

Керівник відділу маркетингу та реклами, м. Дніпро

ТОВ "ПЕРФЕКТ МОТОРС" відкрила в м. Дніпро новий концептуальний дилерський центр HYUNDAI (продаж автомобілів, запчастин і повний цикл сервісного обслуговування) та запрошує в свою команду керівника відділу маркетингу та реклами.

Заробітна плата: 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4559641/

Заступник головного бухгалтера, м. Дніпро

ДЗМЗБК запрошує на роботу заступника головного бухгалтера. Посада суміщає обовязки секретаря і заступника головного бухгалтера.

Заробітна плата: 15 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт с 8:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4313256/

Провідний фахівець відділу логістики інтернет-продажів, м. Дніпро

Prostor запрошує на роботу фахівця відділу логістики інтернет-продажів.

Заробітна плата: 15 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: 5/2, з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5039399/

Водій зі своїм автомобілем, м. Дніпро

Мережа гіпермаркетів FOZZY — це оптово-роздрібні магазини, що працюють у форматі Cash and Carry, з широким асортиментом, які об'єднують продуктові і непродуктові напрямки. Інтернет-магазин Фоззі запрошує кандидатів на посаду водія зі своїм авто (пікап, пірожок).

Заробітна плата: 16 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4979303/

Менеджер з продажу, м. Дніпро

Education.ua — це каталог усіх навчальних закладів та подій, які існують в Україні та за її межами: виші, коледжі, училища, школи, курси, тренінги, репетитори. Компанія запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 10 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: пн-пт, 9:00−18:00, обід з 13:00 до 14:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5029085/

Фармацевт, м. Львів

Мережа аптек-оптик Біомед запрошує на роботу фармацевта.

Заробітна плата: 13 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5007112/

Рекрутер, HR-менеджер, м. Львів

ПП "Соловій-Транс" — компанія на українському ринку в сфері міжнародних перевезень, запрошує на роботу рекрутера / HR Generalist.

Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5017717/

Оператор ПК (складський облік), комірник, м. Львів

Компанія "SAVSERVICE" — національний дистрибутор продовольчої та непродовольчої групи товарів вітчизняних та світових виробників, запрошує на роботу оператора складу.

Заробітна плата: 14 000 – 15 500 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5046306/

Менеджер з логістики, м. Львів

Транспортно-логістична компанія Hegelmann Transporte запрошує на роботу менеджера з логістики.

Заробітна плата: 12 500 – 15 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00. Субота/Неділя — вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5010589/

Адміністратор косметології, м. Львів

Косметологія Олійник — клініка естетичної медицини і апаратних технологій з 2016 року, у зв’язку з розширенням запрошує наа роботу адміністратора.

Заробітна плата: 14 000 – 18 000 грн + % від продажів.

Графік роботи: 2/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3745140/

Продавець-консультант, м. Одеса

Зоомагазин Містер Дог запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2636989/

Вихователь м. Одеса

Дитячий клуб-садок Щастя запрошує на роботу вихователя.

Заробітна плата: 10 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4965694/

Відеооператор предметної зйомки, м. Одеса

Медіакомпанія Troom Troom запрошує до своєї команди відеооператора з навичками зйомки у техніці stop-motion на проект Лалілу.

Заробітна плата: 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4713355/

Оператор 1С, м. Київ

Chantal group у зв’язку зі збільшенням штату запрошує на постійну роботу операціоніста (оператора) "1С".

Заробітна плата: 8 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/975

Продавець-консультант, м. Київ

Мережа магазинів спідньої білизни Chantal store запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: з 10:00 до 22:00 (у військовий час уточнювати).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/978

Журналіст-розслідувач, ведучий YouTube-каналу, м. Київ

Запрошуються до співпраці у новий медіапроєкт журналістів-розслідувачів, дослідників

Заробітна плата: 20 000 - 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/74

SMM / Digital фахівець, м. Київ

Cultpromotion запрошує на роботу SMM / Digital фахівця.

Заробітна плата: 25 000 - 45 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/959

Call center representative (inbound and outbound line)

В зв'язку з розширенням VEN Commerce Ltd (представництво в Україні) шукає в команду оператора контакт-центра зі знанням англійської мови (вхідна та вихідна лінія).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 16:00-01:00 (за Київським часом) 9:00-18:00 (по Нью-Йорку), 2/2: 2 дні робочі, 2 вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69909959

Дизайнер, м. Київ

Компанія Sculptor Lash — компанія з продажу косметичних засобів і матеріалів для нарощування та догляду за віями і бровами, запрошує на роботу дизайнера.

Заробітна плата: 20 000 - 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910379

Менеджер відділу операційної якості

Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу менеджера відділу операційної якості.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910442

Провідний фахівець з обліку

Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу провідного фахівця з обліку (Група запуску обліку Європи).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910441

Проєктний менеджер групитарифів та ціноутворення

Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу проектного менеджера групи тарифів та ціноутворення (Департамент маркетингу).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910439

CRM-менеджер

Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу CRM-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910438

Аналітик даних

Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу аналітика даних.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910436

Старший бухгалтер

Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу старшого бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910435

Менеджер з управління документообігом

Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу менеджера з управління документообігом.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910434

Бухгалтер

Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910433

Керівник проєктів та програм

Нова пошта — компанія з експрес-доставки в Україні. Компанія запрошує на роботу керівника проєктів та програм (нематеріальне виробництво).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910432

Head of PPC

Dentsu Ukraine запрошує на роботу head of PPC.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 або 10:00 до 18:00 або 19:00 відповідно.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1999

Менеджер з продажу закордонної нерухомості

Агентства нерухомості Legion Real Estate запрошує на роботу менеджера з продажу закордонної нерухомості.

Заробітна плата: 65 000 - 100 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910430

Менеджер з продажу

Компанія Ncase (основний напрямок діяльності: оптова реалізація аксесуарів для смартфонів та планшетів) запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: від 25 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910444

Головний бухгалтер, м. Київ

УКСПАР запрошує на роботу головного бухгалтера.

Заробітна плата: 25 000 грн.

Графік роботи: невказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910641

Торговий представник, м. Вінниця

OLYMP Alcohol Company запрошує на роботу торгового представника.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910484

Регіональний менеджер, м. Київ

Компанія Рост запрошує на роботу менеджера по роботі з клієнтами.

Заробітна плата: від 25 000 грн (після випробувального терміну: 25 000 + бонуси за результатами співбесіди)

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69911201